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戰地禮物會爆炸！波蘭警長「好奇拉開」慘炸傷　波蘭：是榴彈發射器

▲▼波蘭警察署總部大樓。（圖／路透）

▲波蘭警察署總部大樓。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭自從今年2月遭逢俄軍入侵以來，作為鄰國的波蘭便挺身而出，給予保衛家園的烏軍多方援助，且成為西方社會軍援烏克蘭的後方基地。不過，波蘭警察署長舒姆茲克（Jarosław Szymczyk）卻從烏方收到「會爆炸的禮物」，他被緊急送醫後，甚至還被自家人批評，不應攜入非歐盟成員國的軍事設備。

根據《路透社》，位於首都華沙的波蘭警察署總部辦公室14日意外發生爆炸，導致52歲的警察署長舒茲姆克受傷後被緊急送醫，事後他向當地商業廣播電台RMF FM透露，在爆炸發生之前，他曾收到烏克蘭人贈送給波蘭高官的包裹，其中包裹含有2件武器，為反坦克榴彈發射器。

受到輕傷的舒茲姆克表示，「當我移動烏克蘭人所贈的二手榴彈發射器時，發生了爆炸，因為當時我正在把發射器移到直立的位置。」

波蘭檢察官表示，目前正針對該起爆炸案進行調查。

▲▼52歲波蘭警察署長舒姆茲克（Jarosław Szymczyk）。（圖／翻攝推特）

▲52歲波蘭警察署長舒姆茲克。（圖／翻攝推特）

波蘭駐烏克蘭代表團消息人士向RMF FM說明事發緣由，「舒茲姆克造訪烏克蘭警方和緊急事務部門時，從烏國官員收到2件發射器作為禮物。烏國官員向波蘭代表團再三保證，發射器沒有裝填彈藥，之後代表團將它們帶回華沙，然後把他們留在了舒茲姆克的辦公室裡。」

烏克蘭警方和烏克蘭國家緊急事務署尚未回應置評要求，因此《路透社》無法獨立證實該消息的正確性。

報導指出，舒茲姆克因為此事受到國內人士批評。波蘭當地媒體援引曾有相關安全部門背景的評論員說法，表示軍事裝備不應從歐盟以外的國家帶進波蘭，而且也不應該帶進辦公室。

►「烏克蘭高官」送的禮物竟爆炸！　波蘭警察署長急送醫

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