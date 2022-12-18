哈利王子自爆「第一次」給了她！　性感女星忙撇清：不是我

▲哈利王子與伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國哈利王子與妻子梅根日前和影音串流平台Netflix合作推出的紀錄影集《哈利與梅根》，上線後隨即引發爭議，如今更傳出，哈利打算在2023年初出版的傳記《備位》（SPARE）中，大爆自己在青少年時期將童貞獻給了一位「大姐姐」。媒體根據各項線索鎖定該位大姐姐就是女星伊麗莎白赫莉，不過隨即遭到她本人強烈否認。

根據《紐約郵報》報導，哈利王子自從卸下英國王室高級成員身分後，越來越放飛自我，不斷在媒體面前大爆王室秘辛以求關注，他甚至打算在預計於2023年1月10日出版的傳記《備位》（SPARE）中再爆自己的秘密。

▲英國哈利王子比妻子梅根小3歲。（圖／路透）

報導稱，哈利王子在書中寫道，自己在英國的某個鄉下地方，將珍貴的第一次獻給了一位美麗的大姐姐，而當時他還是個青少年。外媒得知後，開始一一回推哈利的情史，並根據各項線索猜測這位「美麗的大姐姐」，很有可能就是現年57歲的英國豔星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）。

對此，伊莉莎白赫莉面對記者追問時卻連忙否認。她尷尬澄清，「不是我，我無罪，哈哈。不，真的不是我，絕對不是！」

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