俄「精銳部隊」團滅！第200摩托化步兵旅傳全軍覆沒　重建得花數年

▲俄羅斯入侵烏克蘭快滿10個月，戰事仍在持續中。圖為烏克蘭札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）的一處婦幼醫院遭俄軍轟炸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭2月底爆發至今將近10個月，俄羅斯一支隸屬於北方艦隊的精銳部隊「第200獨立摩托化步兵旅」（200th Separate Motor Rifle Brigade）傳出在烏克蘭死傷慘重，基本上已全軍覆沒，歐洲高階情報官員向《華盛頓郵報》表示，由於損失了太多士兵和軍官，重建這支旅級單位預計得花上數年的時間。

▲哈爾科夫警方將俄軍彈殼集中起來，被稱為「砲彈墳場」。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華郵》獲得的報告文件顯示，原先駐紮在俄國西北部靠近芬蘭邊境的「俄羅斯最強大的作戰部隊」──第200獨立摩托化步兵旅，比其他俄軍部隊擁有更多作戰經驗、更先進的裝備，以及更完善的訓練，自2月24日成為揮軍烏克蘭的首批部隊之一以來，用最好的戰鬥機和武器對包含烏克蘭第二大城哈爾科夫等地發動襲擊，但入侵不久後就遭到烏方伏擊，大量士兵死亡，或丟下裝備撤退。

截至5月底，第200獨立摩托化步兵旅底下的2個營級戰術群（battalion tactical groups，BTG）從原本1400到1600名戰力，只剩下892名士兵還能戰鬥，慘重戰損也重挫了部隊士氣。烏克蘭安全部門提供給《華郵》的報告中，有些士兵被列為住院、失蹤或不願再作戰的「拒絕參戰者」，且文件還顯示這支步兵旅5月底曾暫時退回到俄羅斯境內的別爾哥羅德州，正在等待138名增援兵力。

▲由於烏克蘭在南部發動反攻行動，俄軍自赫爾松（Kherson）市區撤離。（圖／達志影像／美聯社）

一名因普丁9月發布預備役動員令而入伍的士兵接受《華郵》訪問稱，當他加入第200獨立摩托化步兵旅時「這支部隊處於衰敗狀態」，他和同梯戰友入伍時拿到的是1941年的老舊彩繪頭盔和沒有防彈板的軍用背心，甚至也沒有任何作戰訓練，「他們只會告訴你，你現在是一名射手。來，給你，這是把機關槍。」

與這支精銳進行最多對抗的烏克蘭「第92機械化旅」（92nd Mechanized Brigade）指揮官費多申科（Pavlo Fedosenko）表示，俄軍9月結束對哈爾科夫的圍攻行動時，第200獨立摩托化步兵旅幾乎只剩下一個不完整的營級部隊，而且士兵軍種宛如大雜燴，和7個多月前入侵烏克蘭時截然不同。他補充，大多數軍官死傷，包含至少32輛坦克和100輛軍車在內的7成軍備被毀或被遺棄，「部隊已蕩然無存，完全被摧毀了。」

一名歐洲軍事官員表示，鑒於這支軍事旅戰損的規模，它現在已「不能被視為一支作戰部隊」。一名歐洲高階情報官則表示，由於部隊損失了太多兵力和高等軍官，俄羅斯若要重建「第200獨立摩托化步兵旅」將需要花費數年時間。《華郵》則認為，這支部隊的潰敗是普丁入侵烏克蘭行動已失控「脫離計畫」的象徵。

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