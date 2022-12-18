　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄「精銳部隊」團滅！第200摩托化步兵旅傳全軍覆沒　重建得花數年

▲▼札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）的一處婦幼醫院造到俄軍轟炸，造成一名出生2天的新生兒身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯入侵烏克蘭快滿10個月，戰事仍在持續中。圖為烏克蘭札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）的一處婦幼醫院遭俄軍轟炸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭2月底爆發至今將近10個月，俄羅斯一支隸屬於北方艦隊的精銳部隊「第200獨立摩托化步兵旅」（200th Separate Motor Rifle Brigade）傳出在烏克蘭死傷慘重，基本上已全軍覆沒，歐洲高階情報官員向《華盛頓郵報》表示，由於損失了太多士兵和軍官，重建這支旅級單位預計得花上數年的時間。

▲▼哈爾科夫警方將俄軍彈殼集中起來，被稱為「砲彈墳場」。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈爾科夫警方將俄軍彈殼集中起來，被稱為「砲彈墳場」。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華郵》獲得的報告文件顯示，原先駐紮在俄國西北部靠近芬蘭邊境的「俄羅斯最強大的作戰部隊」──第200獨立摩托化步兵旅，比其他俄軍部隊擁有更多作戰經驗、更先進的裝備，以及更完善的訓練，自2月24日成為揮軍烏克蘭的首批部隊之一以來，用最好的戰鬥機和武器對包含烏克蘭第二大城哈爾科夫等地發動襲擊，但入侵不久後就遭到烏方伏擊，大量士兵死亡，或丟下裝備撤退。

截至5月底，第200獨立摩托化步兵旅底下的2個營級戰術群（battalion tactical groups，BTG）從原本1400到1600名戰力，只剩下892名士兵還能戰鬥，慘重戰損也重挫了部隊士氣。烏克蘭安全部門提供給《華郵》的報告中，有些士兵被列為住院、失蹤或不願再作戰的「拒絕參戰者」，且文件還顯示這支步兵旅5月底曾暫時退回到俄羅斯境內的別爾哥羅德州，正在等待138名增援兵力。

▲▼俄軍自赫爾松撤離（Kherson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於烏克蘭在南部發動反攻行動，俄軍自赫爾松（Kherson）市區撤離。（圖／達志影像／美聯社）

一名因普丁9月發布預備役動員令而入伍的士兵接受《華郵》訪問稱，當他加入第200獨立摩托化步兵旅時「這支部隊處於衰敗狀態」，他和同梯戰友入伍時拿到的是1941年的老舊彩繪頭盔和沒有防彈板的軍用背心，甚至也沒有任何作戰訓練，「他們只會告訴你，你現在是一名射手。來，給你，這是把機關槍。」

與這支精銳進行最多對抗的烏克蘭「第92機械化旅」（92nd Mechanized Brigade）指揮官費多申科（Pavlo Fedosenko）表示，俄軍9月結束對哈爾科夫的圍攻行動時，第200獨立摩托化步兵旅幾乎只剩下一個不完整的營級部隊，而且士兵軍種宛如大雜燴，和7個多月前入侵烏克蘭時截然不同。他補充，大多數軍官死傷，包含至少32輛坦克和100輛軍車在內的7成軍備被毀或被遺棄，「部隊已蕩然無存，完全被摧毀了。」

一名歐洲軍事官員表示，鑒於這支軍事旅戰損的規模，它現在已「不能被視為一支作戰部隊」。一名歐洲高階情報官則表示，由於部隊損失了太多兵力和高等軍官，俄羅斯若要重建「第200獨立摩托化步兵旅」將需要花費數年時間。《華郵》則認為，這支部隊的潰敗是普丁入侵烏克蘭行動已失控「脫離計畫」的象徵。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
200球迷衝入足球場！　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血
寒潮爆發！　第二波嚴寒低溫要來了
草爺悲認公司撐不住！員工砍半縮編6人　揮霍百萬：差點離婚
快訊／「寒流划獨木舟」28生落海　教授道歉了！
全球最大水族箱爆裂！魚屍遍佈街道　原因找到了
世足冠軍賽「最高賠率400」　這國家最多人看好
副廠長慢跑被撞求償1372萬！　判賠卻剩386萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

鮮血當顏料！他為藝術獻身　固定抽血「補貨」：作品有我的DNA

200球迷衝入足球場！狂丟照明彈干擾　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

不甩哈利攻擊！威廉現身「歌手前女友婚禮」　凱特前男友也到場

戰地禮物會爆炸！波蘭警長「好奇拉開」慘炸傷　波蘭：是榴彈發射器

俄「精銳部隊」團滅！第200摩托化步兵旅傳全軍覆沒　重建得花數年

快訊／北韓又射了！向日本海發射「彈道飛彈」

哈利王子自爆「第一次」給了她！　性感女星忙撇清：不是我

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

鮮血當顏料！他為藝術獻身　固定抽血「補貨」：作品有我的DNA

200球迷衝入足球場！狂丟照明彈干擾　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

不甩哈利攻擊！威廉現身「歌手前女友婚禮」　凱特前男友也到場

戰地禮物會爆炸！波蘭警長「好奇拉開」慘炸傷　波蘭：是榴彈發射器

俄「精銳部隊」團滅！第200摩托化步兵旅傳全軍覆沒　重建得花數年

快訊／北韓又射了！向日本海發射「彈道飛彈」

哈利王子自爆「第一次」給了她！　性感女星忙撇清：不是我

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

中財辦韓文秀：陸明年第二季「生活秩序會加快恢復」

寒流來仍冷不過國外　他指台人「1觀念」才危險：自以為很勇！

C羅可能「較挺阿根廷奪冠」　理由與混血女友有關

最貴1萬！泰國F4見面會開賣秒殺　粉絲求加場「清票時間曝光」

北市啟動「街友避寒所」無入住條件　社會局夜訪北車、艋舺公園勸導

老爸逝世11周年罕見神隱！金正恩「動向成謎」引猜疑　恐計畫幹大事

鮮血當顏料！他為藝術獻身　固定抽血「補貨」：作品有我的DNA

雲系排排站！鄭明典PO「寒潮爆發」雲街圖　第二波嚴寒低溫要來了

快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

「副市長去可能是個代表」　林奕華幫彭振聲緩頰：重點是交接內容

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

國際熱門新聞

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

哈利自爆「第一次」給了她！女星忙撇清：不是我

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

暖氣壞掉了！　男囚慘遭活活烤死

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

俄「精銳步兵旅」傳全軍覆沒　重建得花數年

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

孕媽淪性奴被囚破屋！夜夜接客地獄人生曝

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」

倫敦演唱會也爆踩踏事故　釀1死2傷

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿網笑翻

南非出現異常大浪　釀3死17傷

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝泥流「下秒消失」

更多熱門

相關新聞

俄軍猛射百枚飛彈釀4死　普丁徵詢指揮官意見

俄軍猛射百枚飛彈釀4死　普丁徵詢指揮官意見

俄軍16日對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈，造成4人喪生，包括一名1歲男童。俄羅斯總統普丁視察俄軍對烏克蘭作戰司令部，就這場戰事應如何進行，徵詢指揮官意見。

「台灣問題」重演烏克蘭陷阱？

「台灣問題」重演烏克蘭陷阱？

烏克蘭總統決賽演說請求FIFA拒絕

烏克蘭總統決賽演說請求FIFA拒絕

俄射飛彈猛轟烏克蘭　歐盟譴責是無差別恐怖行為

俄射飛彈猛轟烏克蘭　歐盟譴責是無差別恐怖行為

烏克蘭：俄軍單日發射70枚飛彈　開戰以來最大攻擊之一

烏克蘭：俄軍單日發射70枚飛彈　開戰以來最大攻擊之一

關鍵字：

俄烏烏克蘭俄烏戰爭俄軍第200獨立摩托化步兵旅全軍覆沒

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

季芹峇厘島脫了！

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面