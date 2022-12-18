　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

記者張靖榕／綜合報導

剛果首都金沙薩近日暴雨引發洪流，截至17日已釀至少169人死亡，災情非常嚴重；然而日前一段影片在推特上流傳，3人共騎一台機車竟然對著滾滾洪流逆騎而上，下秒倒地馬上被沖走，消失在泥流之中，影片引起網友熱議。

▲▼騎士3貼被洪水沖倒。（圖／翻攝推特）

▲騎士3貼被洪水沖倒。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，人口約1500萬人的剛果首都金沙薩，根據聯合國人權辦公室統計，暴洪至少已經造成169人死亡、30人受傷，約280棟房屋受損，以及大約3.8萬名居民受災。

多則當地災難景象的影片在推特流傳，多名居民在洪流退去後，被發現臉朝下埋在泥沙間，已經斷氣多時；也有父親在幫不幸過世的孩子蓋上彩色的布巾。

另一段影片，則是3人騎著檔車由下而上想努力對抗滾滾沖來的洪流，眼看已經快抵達頂端，結果被側流沖倒，後座兩人很快就被沖下道路坍塌的一側，負責騎車的騎士則是跪地被緩緩沖向同一個方向，生死未卜。

洪流影片也引發網友熱議，「我們國家的政客全部都是吸血鬼，沒人要管人民的死活」、「這個國家出了大問題」，還有人問，「到底為什麼要這樣冒生命危險騎車」、「找死嗎」？

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／一早5.7℃！快速降溫中　今晚再探5度
曾格爾證實登頂紀錄遭除名！　凌晨發聲了
合歡山武嶺初雪影片曝　3分鐘超high
高科大學生遭逼「寒流划獨木舟」！28人落海8失溫　她怒揭險死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

網美直播跳蛋發作！嬌嗔跪地　大玩「雙鏡頭」私密視角外流

南非出現異常大浪　釀3死17傷

歐洲議會美女副議長「4900萬」贓款塞爆行李箱　貪很大畫面曝光

倫敦演唱會也爆「踩踏事故」3000人搶衝會場　至少1死2傷

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

馬斯克順應民意　恢復「遭停權記者」推特帳號　

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿笑翻網：球王家庭地位一目了然

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

網美直播跳蛋發作！嬌嗔跪地　大玩「雙鏡頭」私密視角外流

南非出現異常大浪　釀3死17傷

歐洲議會美女副議長「4900萬」贓款塞爆行李箱　貪很大畫面曝光

倫敦演唱會也爆「踩踏事故」3000人搶衝會場　至少1死2傷

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

馬斯克順應民意　恢復「遭停權記者」推特帳號　

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿笑翻網：球王家庭地位一目了然

不抽菸沒病史！他「胸悶」心梗急開刀　 醫點名：4種人當心突降溫

恐怖影片曝！騎士突被「鎖喉」猛扯　重摔下車

聖誕老公公來了「拳師犬嚇爆狂後退」　媽笑：牠真的不是護衛犬

快訊／一早5.7℃！快速降溫中　今晚再探5度

阿雅曝判斷「真朋友或塑料姐妹」4關鍵：好閨蜜能給你正能量

極凍寒流來！2飯店泡溫泉去　福容泡美人湯吃鍋、老爺快閃買1送1

在地人也愛吃！濟州「5間寶藏美食」　海鮮鍋活跳跳、烤黑豬肉超香甜

梅西大戰姆巴佩！　傳承火炬的世界盃決戰

泡湯季節到！台菜老店、阿芳越南食　帶你吃遍新北投美食

開發強度低　南港1.6萬坪土地法拍恐「萬年流標」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

暖氣壞掉了！　男囚慘遭活活烤死

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

孕媽淪性奴被囚破屋！夜夜接客地獄人生曝

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿網笑翻

倫敦演唱會也爆踩踏事故　釀1死2傷

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

南非出現異常大浪　釀3死17傷

唐吉訶德「企鵝被退休」引眾怒　急喊卡諾：不換了

順應民意　馬斯克恢復遭停權記者推特帳號

音樂節安檢竟是摸下體　女怒控：太過分

更多熱門

相關新聞

斷交國欠150億！輸銀討回逾半　中非、剛果67億待追討

斷交國欠150億！輸銀討回逾半　中非、剛果67億待追討

斷交就斷交，欠的錢還是要還！中國輸出入銀行（輸銀）要增資百億，財政部規劃從明（2023）年起到 2027 年期間，但有立委認為，輸銀應該要先追討斷交國積欠的150億元債權，對此輸銀指出，近年已追回逾半數的債權。據了解，還剩下67億還沒追回來。

剛果歹徒闖收容所　虐黑猩猩寶寶

剛果歹徒闖收容所　虐黑猩猩寶寶

剛果官員開心為橋梁剪綵　剛剪完橋就垮了

剛果官員開心為橋梁剪綵　剛剪完橋就垮了

女被多次綁架性侵　強迫煮屍體吃人肉

女被多次綁架性侵　強迫煮屍體吃人肉

WHO：剛果出現第2起伊波拉死亡病例

WHO：剛果出現第2起伊波拉死亡病例

關鍵字：

剛果金沙薩

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

全台急凍！心臟醫提慎防「室內猝死」

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

寒流來襲全台至少43死　醫示警

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

愛愛次數少到哭？靠4招「性慾飆漲」天天想要

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

克國2比1勝摩洛哥　第2度奪季軍

季芹峇厘島脫了！

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

90%人都有！8腳蟎蟲「臉上狂交配」　醫：洗不掉

更多

最夯影音

更多
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面