剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

記者張靖榕/綜合報導

剛果首都金沙薩近日暴雨引發洪流,截至17日已釀至少169人死亡,災情非常嚴重;然而日前一段影片在推特上流傳,3人共騎一台機車竟然對著滾滾洪流逆騎而上,下秒倒地馬上被沖走,消失在泥流之中,影片引起網友熱議。

L Congo n’est pas un #État.

On a #une_population, #un_territoire, on manque d #Gouvernement.

On a d #voleurs au sommet d l’état.



Entre temps #Kinshasa a la tête sous l’eau, l provinces agonissent en attendant k l’Occident ns construise l’#arche_de_Noé contre la pluie et le M23. pic.twitter.com/DfLDhK3kaZ