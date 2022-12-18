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柏林巨型水族箱爆裂　動物保育人士擬提告

▲▼德國柏林一間觀光飯店內的巨型水族箱16日清晨突然爆裂，水大量湧出，約1500條熱帶魚流入中庭。（圖／路透）

▲德國柏林一間觀光飯店內的巨型水族箱16日清晨突然爆裂，水大量湧出，約1500條熱帶魚流入中庭。（圖／路透）

文／中央社

柏林一間旅館內的巨型水族箱突然爆裂，造成近1500隻熱帶魚死亡，動物保育人士指出，這次悲劇證明水族箱對海洋生物不安全，打算控告經營者。

別名「水穹頂」（AquaDom）的「柏林海洋世界」（Sea Life Berlin）擁有一座高16公尺、直徑11.5公尺的巨型水族箱，訪客可搭透明電梯欣賞小丑魚、水母、海馬等1500隻海洋生物游動的美景，2003年揭幕以來就是柏林知名觀光景點。

這座位於麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel）中庭、號稱全球最大獨立式圓柱型的水族箱，16日清晨5時50分左右突然爆裂，100萬公升的水全流到地下道，旅館大廳、商店和地下停車場受到波及。

今天現場仍一片狼籍，幸好建築結構沒有受損。

這座水族箱2年前才整修完畢，興建水族箱的美國公司今天派人到現場勘查，柏林內政部長史潘格爾（Iris Spranger）表示，初步調查事故原因可能是金屬疲勞。

柏林市長吉費（Franziska Giffey）指出，如果晚1小時發生，可能造成驚人的人員損傷，可說是「不幸中的大幸」。

事故發生後，消防隊員趕到現場救了數十條魚，其它全部死亡，「善待動物組織」（Peta）正打算控告經營者。

該動物保育組織表示，這種水族箱養的海水魚，一般來說直接從海中撈捕，這次人為悲劇證明水族箱對海洋生物不安全，呼籲麗笙酒店不要重建水族箱，「剝奪魚在大自然的生活、讓旅館客人觀賞的時代應該結束了」。

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