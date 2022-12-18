歐洲議會美女副議長「4900萬」贓款塞爆行李箱　貪很大畫面曝光

▲歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）住處遭搜出150萬歐元的贓款。（圖／翻攝自instagram／evakaili／比利時聯邦警察局）



記者林彥臣／綜合報導

希臘籍的歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）因為亮麗的外型，過去一直是歐洲的媒體寵兒，但是現在因為涉嫌收賄替卡達美化形象，遭到比利時警方搜索位在布魯塞爾的住處，並且被搜出疑似為贓款的150萬歐元（約新台幣4900萬）現金，相關畫面被警方公諸於世。

比利時檢方於9日發動大規模涉貪、洗錢調查行動，調查對象包括多名歐洲議會現任議員與助理，隨後就在副議長凱利的住處，搜出大量現金，並且將她收押。

雖然檢方只公開透露，行賄者來自某中東國家，但多家國際媒體陸續透過管道指出，就是本屆世界盃的主辦國卡達。

▲來自希臘的44歲歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）被指控收受卡達賄賂。她負責區域包括中東，曾與卡達勞動部長會面。（圖／路透）



凱利29歲第2次參選時選上希臘的國會議員，所屬政黨為中間偏左的PASOK黨，2014年進入歐洲議會，今年1月她受歐洲議會所屬社會民主黨團（S&D）推舉選上副議長，成為14位副議長之1。

凱利因為其左派立場，卻又經常發言捍衛卡達而遭到質疑，例如她曾發表演說表示，卡達已改善勞工環境是「勞權先驅」，歐洲人對卡達「雙重標準」，想要向卡達買能源，卻又以人權議題對卡達世足賽發動抵制。