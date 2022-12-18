大玩綠色創意！兼顧循環友善社會　宏亞食品致力打造ESG商品

▲宏亞食品致力打造ESG商品，在產品製作上攜手台灣在地小農，有效減少碳足跡排放，從製造到包裝貫徹綠色創新期盼與社會邁向共好。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

一株株幼苗看起來小巧可愛，這些都是透過廢棄花生膜轉換為有機肥進行種植，而再次回到農場的循環經濟。廠務部經理周王培提到，「花生膜是我們公司主要產品77乳加所產生的廢棄物，後來我們想說把資源拿來再利用，一直嘗試到把它拿來發酵之後放在土壤裡面，當做蚯蚓的飼料，蚯蚓食用後產生的糞便來做為土壤的肥料。」

▲療癒國民的零食「77屏東可可雙堅果乳加」，攜手在地小農要讓消費者品嚐到台灣特有花果香的屏東可可風味。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

一走進工廠香氣就一陣陣撲鼻而來，巧克力淋醬淋上後，看起來更加滑順可口。療癒國民的零食「77屏東可可雙堅果乳加」，攜手屏東可可小農，讓消費者都能品嚐到台灣特有花果香的屏東可可風味。民眾陳小姐說，「一直有看到77乳加跟不同的在地小農合作。像之前的黑金剛還有屏東可可，我都有吃過非常喜歡；另外像最近的屏東可可，它裡面除了可可香氣很濃郁獨特外，我還有吃到杏仁和核桃，所以同時吃下去就會有可可香和堅果香氣，我覺得非常好吃。」

還有「歐維氏屏東可可90%極致黑巧克力」，更榮獲了有食品界奧斯卡之稱的2022 Monde Selection®國際品質評鑑大賞金牌，使用在地原料使碳排放量降低，致力減少碳足跡。民眾余小姐說，「我第一次吃到就覺得口感很好，苦甜平衡，在我印象中90%的巧克力都很苦，可是這款巧克力吃起來口感很滑順。而且我發現它的包裝上有一個金牌標誌，上網查了一下原來它是用我們在地的屏東可可製成，能吃到好吃的巧克力同時又可以支持在地的可可，真的很棒！」

▲「永愛鳳梨酥禮盒」外包裝用的是鳳梨皮原料製成，減少塑料與包材產生。

將理念化為實際行動，以宏亞食品旗下品牌禮坊為例，「永愛鳳梨酥禮盒」外包裝用的是台灣在地小農的鳳梨皮原料，經過日曬2到3個月萃取鳳梨纖維，並結合100%再生紙漿製成。總經理室特助許士彬補充說，「我們宏亞在做整個

永續循環ESG的時候，就在思考該如何把我們的包材去符合整個聯合國規範，達到減塑以及盡量使用更多友善環境的材質。我們想說可以先從鳳梨酥禮盒開始，因為鳳梨酥本身它就是鳳梨果肉去做的，那麼我們再利用鳳梨纖維去做成外盒就能讓資源再次利用，於是有了現在這個構想。」

▲「兔年五福臨門瓷器藝術禮盒」和當代藝術家王俠軍合作，可愛典雅造型大玩綠色創意。

而「兔年五福臨門瓷器藝術禮盒」則是和當代藝術家王俠軍合作，外型繪以五朵綻放的牡丹象徵五福臨門，可愛造型大玩綠色創意，同時也減少紙盒產生落實友善環境，致力推廣ESG概念商品，除了堅持使用好的原料與方法，也持續往綠色營運來邁進。總經理室特助許士彬說，「另外像是在減塑方面，很多禮盒裡面會習慣看到有一些塑膠的內襯盒，我們現在也盡量改用紙去當做禮盒裡面的包裝材；另外在食物方面，則是盡量使用在地食材去做我們的產品。這在ESG裡面是強調在社會面能與台灣小農一起合作，同時也可以減少一些運輸過程造成的碳排放。所以宏亞在產品及包裝還有食品的理念上，都把ESG精神導入在我們生活中。」

▲總經理室特助許士彬提到，宏亞從生產過程、食品到包裝，全力將永續循環ESG精神融入到產品中。

宏亞食品30年前就設立了綠工廠循環經濟，從工廠設備、製造過程、原料採購到產品包裝都完整落實。像是儲冰式空調，就是利用離峰用電儲冰提供空調來使用；還有在工廠屋頂自建太陽能來進行發電，年產87萬綠電，能有效減少490公噸碳排放產生。落實立足台灣在地經營，放眼全球接軌世界概念，因此也曾舉辦「宏亞SDGs創新獎」內部活動，祭出高額獎金，鼓勵員工激發永續創意，期盼能創造出在地永續、幸福延續精神。