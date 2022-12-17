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倫敦演唱會也爆「踩踏事故」3000人搶衝會場　至少1死2傷

文／中央社

英國警方今天表示，奈及利亞歌手Asake15日晚間在倫敦南部舉行演唱會，期間場外爆發推擠踩踏事故，導致3人重傷，其中1名33歲女性已不治身亡。

法新社及英國「獨立報」（The Independent）等媒體報導，奈及利亞歌手Asake當天是在倫敦O2布里克斯頓學院（O2 Academy Brixton）舉行演唱會。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，緊急救援小組在接獲關於「大批民眾試圖強行進入會場」的通報後前往現場。

▲▼倫敦O2布里克斯頓學院（O2 Academy Brixton）演唱會發生踩踏事件。（圖／翻攝自推特／@rofiatcc）

▲倫敦O2布里克斯頓學院（O2 Academy Brixton）演唱會發生踩踏事件。（圖／翻攝自推特／@rofiatcc）

據報導，當時有多達3000人衝進演唱會會場，其中有許多人沒有門票。一名男子當時在台上表示，這群民眾已破門而入。

事發當時，警員、救護車人員及消防隊員趕到現場，發現有許多民眾受傷，其中8人被救護車載至醫院，有2名受輕傷民眾在現場接受治療。

今年10月，韓國梨泰院一場萬聖節活動上才發生推擠踩踏事故，至少造成158人死亡和196人受傷。

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關鍵字：

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