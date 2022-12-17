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梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿笑翻網：球王家庭地位一目了然

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷9日在卡達世界盃8強賽中，靠著激烈的PK大戰以6:5擊敗荷蘭，兩隊在比賽中發生的衝突也讓向來以好脾氣著稱的「球王」梅西，一度對荷蘭球員發火，讓不少球迷大為驚訝，就連梅西的妻子也被拍到在賽場外模仿丈夫罵人的動作，似乎在打趣丈夫的罕見發飆，影片引起球迷瘋傳。

綜合外媒報導，在世界盃9日的8強賽中，阿根廷與荷蘭都對對方抱持很深的敵意，雙方球員也數次出現肢體衝突情況，西班牙籍裁判拉奧斯（Mateu Lahoz）更發出了破紀錄的18張黃牌，讓整場比賽氣氛緊繃、火花四濺。

賽後，被公認球品極好，在賽場上也一向溫和的梅西，也忍不住在接受媒體採訪時，朝著鏡頭外的荷蘭球員飆罵，「你在看什麼，白痴？給我滾開，白痴！」由於梅西長期給人們留下的印象一直都較為穩重內向，發火的畫面在他幾十年的職業生涯極為罕見，因此影片在網上曝光後，瞬間引起網友熱議。

對梅西的愛妻安東內拉（Antonella Rocuzzo）而言，或許丈夫發飆也是不尋常而搞笑的，因為最近有網友發現，安東內拉在阿荷大戰後，在場外面帶笑意地模仿丈夫發火的樣子，邊走邊說「白痴！白痴！」，而在場的友人也發出大笑，畫面引發網友瘋傳。

▲▼梅西的妻子安東內拉模仿丈夫發火的影片在網上引起瘋傳。（圖／翻攝自推特）

▲梅西的妻子安東內拉模仿丈夫發火的影片在網上引起瘋傳。（圖／翻攝自推特）

不少網友紛紛留言表示，「就連安妞（網友對安東內拉的暱稱）也覺得梅老闆發火太不可思議了」、「梅西這麼生氣，安妞卻只覺得搞笑，球王的家庭地位一目了然啊！」、「安東內拉是多麼地可愛，難怪梅西如此愛她」。

外媒指出，梅西之所以罕見爆粗，是因為荷蘭對阿根廷極不尊重，而且對方的19號球員韋霍斯特（Wout Weghorst）一上場就不斷挑釁、衝撞阿根廷球員，還對阿根廷說垃圾話，甚至賽後仍想找梅西理論，才讓梅西罕見動怒。

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