梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿笑翻網：球王家庭地位一目了然

記者葉睿涵/綜合報導

阿根廷9日在卡達世界盃8強賽中,靠著激烈的PK大戰以6:5擊敗荷蘭,兩隊在比賽中發生的衝突也讓向來以好脾氣著稱的「球王」梅西,一度對荷蘭球員發火,讓不少球迷大為驚訝,就連梅西的妻子也被拍到在賽場外模仿丈夫罵人的動作,似乎在打趣丈夫的罕見發飆,影片引起球迷瘋傳。

綜合外媒報導,在世界盃9日的8強賽中,阿根廷與荷蘭都對對方抱持很深的敵意,雙方球員也數次出現肢體衝突情況,西班牙籍裁判拉奧斯(Mateu Lahoz)更發出了破紀錄的18張黃牌,讓整場比賽氣氛緊繃、火花四濺。

Lionel Messi to Wout Weghorst after the match: “What are you looking at, dumby? Go back there, dumby. Get back there, yes!” pic.twitter.com/LaJlIgpaRy