唐吉訶德「換吉祥物」　7小時內大轉彎喊卡！網友疑行銷手法

▲日本唐吉訶德16日宣布，將更換吉祥物，引發反彈。（圖／翻攝自Twitter）



文／中央社

日本大型賣場「唐吉訶德」昨天一度宣布把現有吉祥物「唐企鵝」（DonPen）換成「Do情醬」（DoJouChan），造成網友「暴動」，最後虛晃一招不更換，引來行銷手法質疑。

日媒Sponichi Annex報導，日本泛太平洋國際控股公司經營的「驚安殿堂唐吉訶德」，昨天突然表示要更換現在的吉祥物唐企鵝。

這項「突發訊息」在日本社群網路引發話題，甚至連推特帳號看似唐吉訶德社長吉田直樹都留言說，「我是社長吉田直樹，連我都不知道此事，將跟相關部門進行確認」。

吉田之後還說，因為獲太多消費者意見迴響，現在正緊急舉行社內會議，「晚間8時左右將在官方推特帳號回覆，還請大家稍待」。隨後在晚間不到7時，泛太平洋國際控股公司透過唐吉訶德官方推特帳號發布「道歉及說明」聲明。

聲明指出，從公布要更換吉祥物接獲消費者非常多的意見，「再次確認顧客對唐企鵝的感情超乎我們想像，謝謝大家」。經過公司內部商議後決定，官方吉祥物未來將由唐企鵝續任。

「體育報知」報導，唐吉訶德更換吉祥物戲碼，在日本網路上引發是否為「炎上商法」的討論。

所謂的「炎上商法」（又稱炎上行銷），根據網路日文辭典解釋，意指採取預想可讓企業遭受廣泛指責的行動，來提升商品知名度或業績的銷售策略。

事件起因於唐吉訶德昨天在官方推特帳號公布的「重大訊息通知」，提到唐企鵝將要退場，還介紹要接手的新吉祥物。新吉祥物取唐企鵝日文片假名首字Do，將其擬人化後命名為「Do情醬」。

不過，日本網友聞訊在網路上「暴動」，大多數人意見都認為不該更換廣受歡迎的唐企鵝。唐吉訶德官方推特帳號在約8小時後再度發文，宣布唐企鵝將續任並為引發騷動道歉。

有網友事後質疑「這是炎上商法嗎」？也有網友說「該說是炎上商法好呢，還是畢業商法好呢」、「結果到底想做什麼依舊是謎」等。

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