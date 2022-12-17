泰王、王后確診最新病況曝！長公主才傳命危　王室「雙重打擊」

記者王佩翊／編譯

泰國王室宮務處17日表示，泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達確診新冠肺炎，醫師建議兩人暫停一切公開行程，所幸症狀皆屬輕微。然而泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕才剛傳出因心臟病發病危，目前必須依靠葉克膜維生，但王室因諸多考量，只能對長公主病情暫時保密。

▲泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）與皇后蘇堤達（Suthida）確診。（圖／路透）

泰國王室宮務處指出，王室醫師16日晚間11時30分宣布泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn ）和王后蘇堤達（Queen Suthida ）確診新冠肺炎。公告提到，兩人目前症狀輕微、狀況良好。然而兩人直到16日都還有外出，前往朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）探視正在搶救的長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）。

宮務處15日證實，長公主帕差拉吉帝雅帕14日前往泰國東北部時，在泰國皇家陸軍工作犬錦標賽心臟病發，當場失去意識。她雖然隨即被送往當地醫院急救，並被直升機送回曼谷朱拉隆功醫院治療，但至今仍未恢復意識，需要靠葉克膜維生，情況並不樂觀。

長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）則表示，長公主可能已經呈現腦死狀態，而王室為了不讓死訊影響到局勢，有可能會使用葉克膜替長公主續命到新年過後，才會摘除機器，並對外宣布死訊。

事實上，泰國長期受到新冠疫情影響，經濟大受打擊，如果宣布長公主死訊，全國進入哀悼期，新年慶祝活動被取消，將再度重創觀光業，更有可能會激化當地的反君主情緒，引發反彈。

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