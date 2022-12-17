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他上廁所出來「整個家沒了」只剩浴室在原地　竟是龍捲風瞬間夷平

▲▼美國路易斯安那州遭龍捲風侵襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國路易斯安那州遭到龍捲風侵襲。此圖與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州一名男子在家時，突然感到一陣內急，他解放完踏出廁所，卻發現自宅整棟被夷為平地，只剩下身後的浴室完好無缺。原來，當地城鎮遭到龍捲風侵襲，數百間房屋都被破壞，男子的住家也不例外，他則因為跑廁所而躲過一劫。

《商業內幕》報導，當事人的女婿艾克斯（Keith Eccles）是當地藝術家，龍捲風來襲時，正在家中繪製馬克吐溫肖像。他很擔心住在隔壁的岳父，於是在風暴結束後，立刻前往查看，卻驚訝地發現，那棟房子除了浴室以外都被「撕成碎片」。

艾克斯表示，14日的龍捲風「只發生在幾秒鐘內，它非常大聲，接著又安靜了。」而岳父更是心有餘悸，「他出來的時候，不知道發生了什麼事」。

▲艾克斯的家也遭龍捲風嚴重破壞。

格雷特納市警長勞森（Arthur Lawson）表示，當地至少200間住家及商家遭到龍捲風破壞，鎮長康絲坦（Belinda Constant）也指出，其中約30間建物需要緊急拆除，一些家庭因此流離失所，由於電線被吹倒，目前還有斷電問題有待處理。

路易斯安那州過去一周經歷一連串猛烈風暴侵襲，目前至少造成3人罹難，但14日的災害並無死亡通報。

 

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