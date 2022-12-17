尾隨12歲女童進電梯！變態男「強脫內褲」還露鳥　竟是前房客

▲男子多次尾隨該大樓的女住戶，並對被害人上下其手。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞吉隆坡發生露鳥男尾隨女童進電梯猥褻的事件。警方將男子逮捕並調查後，發現嫌犯在短短2個月內早已涉及多起性騷案，甚至還抓被害人下體或是襲胸。據悉，男子先前曾在該公寓租房，因此才有大樓門禁卡，沒想到卻利用門禁卡多次性騷大樓女住戶。

根據《中國報》報導，嫌犯10月14日凌晨2時尾隨一名27歲女子進入電梯，當女子踏出電梯時，他突然從後方環抱對方，並搓揉被害人胸部。被害人當即大喊求救，其丈夫聽聞尖叫聲，隨即趕往電梯前，不過嫌犯已經從樓梯逃跑。

嫌犯當天下午6時28分又再度前往同一棟公寓，並以同樣手法尾隨一名16歲少女。待少女抵達住家樓層後，嫌犯突然衝上去熊抱對方，並撫摸少女下體，最後脫逃成功。他10月19日又再度於凌晨2時在相同地點犯案，他尾隨一名26歲女子後非禮對方得逞。

時隔1個月，嫌犯11月25日晚間尾隨一名12歲女童進電梯，並在該公寓的35樓企圖脫下女方內褲，隨後露鳥。歷經多人受害，警方終於逮捕這名得逞多次的24歲變態男子，並搜出該公寓的大樓門禁卡以及作案時穿的衣服與鞋子。

警方表示，該名男子先前曾經在這棟公寓租房，因此才會有大樓門禁卡。

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