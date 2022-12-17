日本「透明公廁」出包！玻璃成薄碼　民眾上廁所全被看光

▲東京澀谷區公園的透明廁所。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本東京都澀谷區的2處公園設置了「透明廁所」，公廁外圍玻璃平時呈現透明狀態，但只要廁所門上鎖，就會瞬間轉變為不透明，噱頭十足，引發熱議。然而13日卻有YouTuber踢爆，這個廁所的電控玻璃出包，即使上鎖也不會變成不透明，從外面就能將內部上廁所的人「看光光」。

日本YouTuber「コレコレチャンネル KoreTube」13日上傳一段影片，並在影片中指出，自己接獲緊急舉報稱，澀谷區公園「Harunogawa Community Park」的透明廁所電控玻璃壞掉，即使是有人在其中並將門上鎖，玻璃也不會變不透明。他實測後發現，這處透明公廁真的壞掉了，當他將門上鎖後，四周的玻璃只有稍微變霧，但大致上還是透明狀態，更能清楚看見他坐在馬桶上的樣子。

相關消息一出後，隨即在網路上引發熱議，網友紛紛表示，這種時好時壞的公廁讓人很不安心，甚至有人認為這樣的噱頭根本多此一舉。受此影響，澀谷區公所緊急將透明公廁改成全時段不透明的狀態。

透明公廁是由建築大師坂茂設計，2020年8月5日正式啟用，而在事發公廁附近的代代木深町小公園也有一個相同的透明公廁，同樣是由坂茂設計。

日媒親自到場察看時，發現出包的透明公廁玻璃上已經被貼上「故障中。玻璃為全時段不透明狀態，但廁所仍可使用。」的字條。

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