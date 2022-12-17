百億富翁教你幸福秘訣！　巴菲特合夥人：我從不嫉妒任何人

▲98歲的美國百億富翁蒙格（Charlie Munger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國百億富翁、股神巴菲特的多年好友及生意夥伴蒙格（Charlie Munger）認為，「避免嫉妒」是活得幸福又長壽的簡單方式之一，「我不嫉妒任何人，才不在乎別人擁有什麼，但其他人卻被它逼瘋了。」他多次公開宣傳人生哲學，但此說法也被CNBC揶揄，「當然，當你是位億萬富翁時，這樣說就更容易了。」

98歲的蒙格在法律報紙《每日期刊》（Daily Journal）年會上表示，人們很容易、也很經常會嫉妒別人，這個感受與生俱來，因為不論一些人擁有多少，另一些人總會擁有更多，「這個世界不是由貪婪所驅動，而是嫉妒。」



不過，蒙格從不在乎或比較自己的財富與別人的金錢，因為他累積財富的動機一直都是「確保獨立性」，才能自由地在商業及生活方面做自己想做的事。他無法理解，為什麼今天的人們不滿足於自己所擁有的，尤其與前幾代人經歷的艱難時期相比，更是令人疑惑。

▲蒙格與股神巴菲特（右）是多年好友及生意夥伴。（圖／達志影像／美聯社）



根據財經雜誌《富比士》（Forbes）2022年的估算，蒙格淨資產為22億美元（約新台幣677億元），他現任波克夏‧海瑟威（Berkshire Hathaway）首席副董事長，而該公司董事長正是巴菲特。

蒙格過去就曾多次表達類似觀點，他2017年受訪時透露，自己做生意時總是試著避免「嫉妒和羨慕」的感受，「這種想法會傷害你的職涯，因為你將更可能做出有偏見的決策，最終帶來糟糕結果。」