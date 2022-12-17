15歲少年胃痛想吐！醫照X光驚拉出「1公尺電線」：都掉到小腸裡了

▲土耳其一名少年因胃部不適被送院治療，不料醫師卻在他的胃中發現一條充電線和一根髮圈。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

土耳其一名15歲少年最近因腸胃疼痛，經常噁心想吐，被家人送院治療，不料醫護人員卻在他的胃中取出一根3英尺（約1公尺）長、已纏繞成一團的充電線，以及一條髮圈，讓醫療團隊感到相當困惑。

據《鏡報》報導，這名15歲少年因嘔吐與腹部不適，被家人送到位於土耳其東南部迪亞巴克爾（Diyarbakir）一家醫院檢查，豈料醫生為他進行X光檢查後，居然在他的胃裡發現了一條充電線，而且這條電線早已捲曲，纏成一團。

於是，院方立刻叫來救護車，開了2、3個小時的車，將少年緊急送往埃拉澤（Elazig），並安排菲拉特大學醫院（Firat University Hospital）的兒科消化病學、肝病學和營養學系主任多根（Yasar Dogan）為少年緊急進行治療。

多根教授與其團隊先為少年進行內視鏡檢查後，再以手術從他的胃部取出充電線。多根告訴當地媒體，他們從少年胃部取出異物的過程十分困難，因為充電線的一端已進入了少年的小腸，而且他的胃部裡還有一根髮圈。

多根也指出，少年胃部裡的充電線長度達3英尺（約1公尺），讓整個醫療團隊感到非常驚訝，所幸這場手術非常成功，患者也健康地回家了，不過充電線和髮圈是在什麼情況下出現在少年的胃裡則尚不清楚。