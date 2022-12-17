修改安保條款引警戒！南韓敦促「攻擊北韓」需知會　日本：沒必要

▲日本自衛隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本昨（16）日通過新版「國家安全保障戰略」，為戰後日本安保政策迎來大轉變，表示若繼續維持現有防衛體系，恐難以抵禦來自中國與北韓（朝鮮）極超音速飛彈、變軌導彈的攻擊。南韓表示，一旦韓半島（朝鮮半島）爆發戰事，日本攻擊北韓前須經南韓批准；日本則回應，行使反擊能力無須獲他國批准。

根據韓媒《東亞日報》，隨著俄羅斯今年2月率先侵略烏克蘭，日本政府以此為警惕，認為俄國此舉將鼓舞中國攻取台灣、威脅鄰近日本島嶼，並擾亂全球先進半導體供應鏈，且中共解放軍8月曾向日本專屬經濟海域（EEZ）發射彈道飛彈，嚴重威脅當地居民，因此將中國視為「前所未有的最大戰略性挑戰」。

面對來自中國、北韓的軍事威脅，日本岸田文雄政府通過《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》、《中期防衛力整頓計畫》等3大文件，明確規定一旦確認敵方有攻擊行為，則日本擁有攻擊敵方基地的能力，未來5年間的防衛費用更將從國內GDP的1%翻漲至2%，達到43兆日圓。

一旦出現以下狀況：1. 北韓向日本發射彈道飛彈 2. 美軍遭受攻擊，對日本造成能影響國家存亡的嚴重威脅 3. 台灣海峽軍事威脅激化，則日本可以攻擊敵方基地。

▲ 日本目前的飛彈防禦體系由兩個層面組成，圖為部署在地面上的愛國者三型防空飛彈。（圖／取自日本防衛省・自衛隊推特）

日本過去在戰後排除進攻、只專注於防守的「專守防衛」原則，時隔77年將迎來改變，等於南韓同時被全球軍備第2、3強（中國與日本）的國家包夾。對此，南韓政府表示，一旦日本計畫攻擊北韓，則事前必須獲得南韓批准；南韓軍方關係人士也認為，日本在領土境內行使自衛權，以及將自衛隊戰力投入韓半島，兩者是層級完全不同的問題。

註：根據瑞士信貸發佈的「國家的軍力強度指數列表」，世界軍力強度前4名分別為美國、俄羅斯、中國、日本。

針對南韓的憂慮，日本政府在立場上則持強硬態度，「行使反擊能力，屬於日本行使自衛權的一環，無須經過其他國家的批准，日本將會自行判斷。一旦決定行使反擊，則可能在情報蒐集、分析上將會與美國和南韓維持必要的合作。」

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