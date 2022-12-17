大阪政府拒繳3千萬電費！日電力公司提告　法院判全額支付

▲大阪府知事吉村洋文回應，將考慮上訴。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府政府因為拒絕繳納1億4360萬日幣（約新台幣3233萬元）的電費給電力零售公司F-Power，因此遭該公司告上法院。大阪地方法院16日宣判F-Power勝訴，並要求大阪府政府全額支付該筆電費。

根據《讀賣新聞》報導，大阪府政府當初以限制性招標形式，針對大阪府政府大樓、大阪府立高中等公家機構使用的電力開標，募集電力供給商，最終選定F-Power並簽訂合約。F-Power在2016年至2018年向大阪府政府販售電力，但卻在2017年8月單方面調漲電費。

F-Power向大阪府政府要求支付14億4760萬日幣（約新台幣3億2599萬元）的電費，但大阪府僅願意根據最初招標時簽訂的合約，支付電費，與F-Power所要求的金額相差約1億4360萬（約新台幣3233萬元）日幣。

F-Power不滿大阪府不願支付實際使用的電力費用，因此一狀告上法院。對此，大阪地方法院16日判F-Power勝訴，並要求大阪府全額支付剩餘差額。法官篠田賢治認為，在招標時的合約書中明確寫道，「具體的計算方法將根據承包商的條款」，因此認為大阪府應支付漲價後的金額。

大阪府知事吉村洋文表示，「對於法院無法認同大阪府的主張，我深感遺憾。我們將會仔細檢查判決內容，著手進行上訴。」

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