暖氣壞掉「牢房淪熔爐」！男囚慘遭活活烤死　體溫飆破42.7°C

▲阿拉巴馬州一名囚犯在牢房內被「活活烤死」。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州威廉．E．唐納森懲教所（William E. Donaldson Correctional Facility）暖氣系統故障，導致囚犯拉特里奇（Thomas Lee Rutledge）的牢房溫度飆高、極度悶熱，讓他體溫飆破42.7°C，最終不幸身亡。家屬悲慟形容，拉特里奇「在宛如烤箱的牢房裡被活活烤死」，如今也一狀告上法院。

本案發生於2020年12月7日，死者家屬今年11月30日提告後，直至本月16日才獲《美聯社》等媒體報導。

根據起訴書，拉特里奇住在心理健康牢房，意味著必須24小時待在裡面，就連吃飯和洗澡也不例外。他被發現倒下時已經失去意識，儘管緊急救治，仍因體溫過高（hyperthermia）不治。

起訴書還摘錄一位調查人員的說法，他向另一名囚犯問話，希望能夠了解案情，但談話結束後，直呼那間牢房「比三個地獄還熱」，感覺就像「你從烤箱拿東西出來，然後那個東西直接打在你臉上」。

▲阿拉巴馬州監獄的生活條件遭受質疑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



死者姊姊指控，在悲劇發生前，獄方早就知道暖氣系統出問題，弟弟的死是「監獄官員、懲教官員及當地維修人員刻意冷漠與惡意，以及承包公司恣意疏忽的直接結果」，不論獄警、典獄長及承包商都必須負責。

事實上，美國司法部已經針對監獄生活條件問題，向阿拉巴馬州政府提出聯邦訴訟，他們引述拉特里奇事件，宣稱這是「阿拉巴馬州男子監獄的危險條件構成嚴重風險」之案例。全案法律程序仍在進行中，預計2024年開庭。

儘管阿拉巴馬州承認監獄體系存在挑戰，卻不同意司法部稱其監獄生活條件違憲的說法。該州懲教部則是尚未回應此事。