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梨泰院踩踏慘劇忙到爆！救難收屍還得「卡位殯儀館」　地方政府失責

▲▼29日晚間梨泰院爆發悲劇，救難人員與一般民眾分成「4人一組」負責協助搬運傷患。（圖／路透）

▲緊急醫療團隊除了負責救治傷患，甚至還得為死者尋找合適的殯葬場所。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年迎來新冠防疫措施幾近全數解封後的首個萬聖節，怎料10月29日晚間首爾梨泰院卻意外爆發踩踏慘劇，現場高達150多個人到院前心肺功能停止（OHCA），醫療團隊抵達後不僅需在黃金時間內救回每一個人，如今更有消息爆料指出，他們還得積極尋找殯葬設施代為處理後事，地方政府完全推卸責任。

根據韓媒《SBS News》獨家報導，自從10月29日晚間踩踏慘劇爆發後，緊急醫療團隊疲於奔命，不僅須盡力救活現場每一位民眾的性命，還得為每一位停止呼吸心跳的民眾在各大醫院的殯儀館、太平間「卡位」。

然而，依照南韓中央政府所發行的「社會災難被害者支援政策指南」，地方自治團體（即地方政府）須負責確保取得可用的殯葬設施，並向遺屬傳達相關事項。

由於梨泰院現場在短時間內太多人傷亡，導致一時半刻難以在首爾、仁川、京畿道等首都圈範圍內找出適合辦理後事的殯葬場合。

從媒體獲取到的中央應急醫療狀況室的群組對話內容中，可以看到每位成員積極尋找、打聽剩餘的殯葬場合，「聖文森特醫院太平間有7個位置」、「城南中央醫院太平間有6個位置」、「由於盆唐首爾大醫院殯儀館正在施工，目前太平間難以收容其他死者」。

醫療團隊不僅得設法救活民眾，還得熬夜幫忙死者與遺屬尋找適合安置遺體的殯葬場合，「為何必須得由我們做這些事？」

一名文姓遺屬透露，回憶起梨泰院踩踏慘劇爆發時，他著急翻遍了首爾市內的所有殯葬場合，只為尋找他的兒子屍體。

報導分析，從緊急醫療團隊被迫囊括地方政府的職責，代替遺屬尋找殯葬場所的這點來看，代表南韓的災難應變系統根本就沒有正常啟動。

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