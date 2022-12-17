五角大廈調查UFO通報！　暫無外星人「造訪地球」證據

▲美國國防部表示目前並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／中央社

美國國防部高層官員今天表示，目前為止對「不明飛行物」（UFO）通報事件展開的新一波調查顯示，並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。

「華盛頓郵報」報導，五角大廈負責調查近期數百起UFO通報事件的專責辦公室為新成立單位，如今計劃擴大調查範圍，回溯幾十年來相關通報。

官員表示，相關通報大部分是激增的無人機數量所致，包含外國對手與業餘玩家所操縱的無人機。

雖然五角大廈調查的大部分報告都與空中物體有關，但國防官員越來越關注海面下、太空和陸上的異常活動。基於這個原因，五角大廈現在改用術語「不明異常現象（unidentified anomalous phenomena,UAP），而非以往所用「不明飛行物」（UFO）。

綜合美聯社和路透社報導，美國國防部的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office,AARO）是今年7月成立，不僅負責追蹤天空中的不明物體，還有水下或太空的不明物體，或是可能有辦法從一個區間移動到另一區間的物體。

美國國防部致力調查異常、不明物體，現有數百起新的通報事件正在調查，不過到目前為止，他們還沒有發現任何顯示有外星智慧生命存在的證據。

▲去年4月五角大廈釋出美國戰機飛行員拍到不明飛行物的影片截圖。（圖／取自navair.navy.mil）



主管情報與安全事務的美國國防部次長穆特里（Ronald Moultrie）說：「到目前為止我在相關資料中，並未看到任何跡象顯示有外星人來訪或墜落之類的情況。」

「全領域異常現象解析辦公室」主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）則未排除外星生命存在的可能性，表示他持續以科學方法來研究。

寇克派屈克在這場辦公室成立以來的首場記者會說：「我只想說，我們會將我們的分析構建得非常周密且嚴格。我們會全部徹查。」

「身為一名物理學家，我必須堅持科學方法，而且無論走向，我都會遵循數據和科學。」

「全領域異常現象解析辦公室」的任務聚焦在軍事設施、限制空域和「其他利益區域」周邊無法解釋的活動，目的在協助確認種種可能危及美國軍事行動安全和國家安全的威脅。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）去年6月公布一份報告，內容涵蓋2004年到2021年共144起不明空中現象，其中僅有1起可歸因為「空中雜波」，其他都無法解釋。報告也說，目前缺乏足夠資料，因此無法確定目擊事件中的神秘飛行物體性質為何。

寇克派屈克表示，在ODNI報告之後「我們收到了更多的通報」。寇克派屈克被問到通報的件數時，他回說有「幾百件」。

確切數字將很快公布，不過一名海軍高層官員曾在5月表示，通報事件總數早已達到400件。

官方表示，國家情報總監辦公室預計今年底會公布最新報告，屆時會提供自去年以來收到的新通報事件具體件數。

美國國防情報官員今年5月在半世紀來的首場UFO聽證會表示，過去20年UFO事件通報增加，國防部致力釐清這些「幽浮」的起源，但許多超出政府的解釋能力範圍。

多位議員表示，無論這些物體是外星人還是中國、俄羅斯或其他潛在對手正在測試新的未知科技飛行器，他們擔憂這些不明物體會構成安全風險。

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