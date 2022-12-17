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泰國長公主腦死傳「救不回」！王室恐年後才公佈死訊：怕重創經濟

▲▼ 泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功與長公主帕差拉吉帝雅帕。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）的女兒、現年44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）於14日傳出在訓練狗時心臟病發作後失去意識，先被送往巴衝那那醫院，之後透過直升機載返曼谷，目前藉由葉克膜維持生命跡象。消息人士透露，其實長公主已經「腦死」，只是王室因為諸多考量，恐將遲至明年才會公佈死訊。

泰國王室宮務處15日發表聲明，證實長公主14日傍晚前往泰國東北部的呵叻府巴衝地區（Pak Chong），在泰國皇家陸軍工作犬錦標賽上因心臟病發失去意識，雖立刻被送往巴衝那那醫院治療，並由直升機送往曼谷朱拉隆功醫院，但目前依舊失去意識，靠葉克膜續命治療。

英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）長期關注泰國王室動態，他在推特上發文分享來自泰國王室的最新消息，指出王室可能會繼續讓長公主在朱拉隆功醫院靠著葉克膜維持生命跡象幾天，直到新年過後才會關閉機器，對外宣布死訊。

馬歇爾分析，「泰國王室擔憂，在歷經新冠疫情所帶來的痛苦時期，一旦新年慶祝活動（因長公主之死）被取消，旅遊業和住宿業將在一年中的最關鍵時刻再度受到重創，這會進一步激化本已猖獗的反君主情緒。另一方面，他們將試圖透過民眾為長公主祈禱，藉此煽動泰國保皇派情緒，儘管政權中的每個人都深知她不會康復。」

▲▼泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）轉至首都曼谷朱拉隆功醫院。（圖／路透）

▲泰國總理巴育率領內閣官員設立據點，為長公主祈福。（圖／路透）

馬歇爾透露，其實泰王瓦吉拉隆功已前往醫院探視4次，加上之後又與王后探視1次，就連泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）和內閣官員也前往醫院為長公主祈禱，至於軍隊士兵也跪在地上祈福，「不過這都是騙人的把戲，因為她已經死了！」

馬歇爾表示，長公主的大腦缺氧好幾個小時，且面臨心臟、肺臟衰竭，目前僅能透過葉克膜維持生命。醫療團隊研判，長公主疑似是因為蜘蛛膜下腔出血，才會導致心臟停止跳動。

馬歇爾認為，泰國王室可能會遵循先例，延遲對外公開長公主的死訊，「泰王蒲美蓬在2016年10月醫療機器關閉前，一直處於昏迷狀態，透過人工方式維持數個月的生命。至於他的胞姊瓦塔娜是在2007年12月去世，但她的死訊直到2008年1月2日才被公開，因為當局希望避免破壞新年慶祝活動。」

▲▼泰國長公主帕差拉吉帝雅帕2020年11月在曼谷大皇宮迎接保皇黨。（圖／路透）

▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕2020年11月在曼谷大皇宮迎接保皇黨。（圖／路透）

馬歇爾表示，以目前泰國的政治氣氛來看，全國哀悼期間不會太長，因為畢竟新冠疫情措施才剛解除封鎖。

據悉，長公主帕差拉吉帝雅帕仍然未婚，她具有繼承王位的資格，主修法律的她曾經留學美國，之後先是擔任駐奧地利大使，目前則擔任檢察官，她過去曾經追星林志穎，在泰王蒲美蓬過壽時更邀請林志穎表演，透過御前侍衛向林表達愛慕之意。

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