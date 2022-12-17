300遊客受困馬丘比丘！還有巴士遭攔「威脅燒死」　食物藥品快用光

▲秘魯全國範圍示威封鎖鐵路，導致旅客受困馬丘比丘。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

秘魯政治危機導致全國出現大規模街頭抗議，許多公車、鐵路甚至是飛機航班都受到影響，有約300名海外旅客被困在知名景點「馬丘比丘」（Machu Picchu），食物和藥品都已快用完，但不確定何時才能脫困。還有旅行團巴士在路上被攔截，當地抗議群眾更威脅，如果要離開就會將他們活活燒死。

根據CNN報導，秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）本月初企圖解散國會，但遭議員搶先投票罷免，卡斯蒂約則遭到警方逮捕，引發大規模街頭抗議，目前已知有兩人在動亂中喪生，全國範圍內的大眾運輸也受到影響而暫停。

Unos 800 turistas extranjeros quedaron varados en Aguas Calientes, cerca de Machu Picchu, por las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que causó la suspensión del servicio de trenes a Cusco. Vídeo #AFP #VIVOplay pic.twitter.com/r74XMHnaBo — VIVOplay (@vivoplaynet) December 15, 2022

馬丘比丘市長巴卡（Darwin Baca）表示，目前約有300名來自南美洲、美國和歐洲的旅客被困在馬丘比丘。有「天空之城」美譽的印加古城遺址馬丘比丘，在1987年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，並於2007年被評為世界新七大奇蹟之一。

受困的旅客表示，他們只攜帶輕裝來到馬丘比丘，身上的食物完全不夠，加上有些長者需要按時服用慢性病藥物，如今也不夠用。

巴卡說，他們現在已向政府請求幫助，因為唯一離開城鎮的火車已經停駛，希望能透過直升機將旅客送出去。根據秘魯南部、東南部地區鐵路營運商PeruRail的聲明指出，往返馬丘比丘的班次已經停駛，目前仍在評估恢復狀況，現在會優先替受影響旅客更改旅行日期。

▲秘魯示威者封鎖鐵路。（圖／路透）



巴卡警告，當地經濟100％仰賴觀光，現在抗議活動不僅影響遊客到訪，甚至當地也出現食品短缺，他呼籲新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）盡快與民眾建立對話、結束動盪。目前美國、加拿大與英國皆對準備前往覓路的遊客發布旅行建議，美國直接將秘魯列為3級「需重新考慮旅行」的目的地。

《路透社》指出，除了馬丘比丘之外，還有旅行團巴士被攔截，大約有6輛載滿60人的巴士被困在秘魯庫斯科地區的安地斯小鎮切卡庫佩（Checacupe），當時他們正準備前往玻利維亞拉巴斯（La Paz）。

▲旅客被困在秘魯切卡庫佩（Checacupe）。（圖／路透）



來自委內瑞拉的遊客維拉羅埃（Wilmaris Villarroe）表示，當地人不讓他們繼續行駛，也不管車上還有老年人和孩童，「如果我們試圖闖關，他們就會把我們活活燒死。」

維拉羅埃說，當地人不賣水跟食物給他們，有的人因飢餓和脫水已經病倒了。還有一名來自法國的女性遊客拍攝影片對外求救，「我們在祕魯被綁架了。」

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Al menos 10 turistas bolivianos, entre ellos dos menores de edad, se encuentran retenidos en la comunidad #Checacupe, a dos horas #Cusco. Así informo Aníbal Cabezas, uno de los compatriotas víctima de protestas protagonizadas tras destitución de #PedroCastillo pic.twitter.com/ZHnorpoYEL — Rubén Quispe Cruz (@RumaQuispe) December 15, 2022

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