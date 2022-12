全球最大圓柱水族箱爆了！百萬公升海水炸出　「1500魚屍」躺滿街

記者吳美依/綜合外電報導

位於德國柏林米特區(Mitte)的全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂,100萬公升海水瞬間洩出淹沒街道,導致鄰近的麗笙飯店(Radisson Blu)大廳嚴重毀損,裡面的1500條魚也幾乎全部死亡,飯店大廳、門口至周邊街道佈滿魚屍。

▲全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂。(圖/翻攝推特)

▲飯店內外及周邊滿目瘡痍。(圖/路透)



BBC、德國之聲等外媒報導,凌晨5時43分,水族箱爆出轟然巨響,吵醒不少飯店房客。逾百警消緊急趕赴現場,發現水族箱和麗笙飯店附近街道散落魚屍、門板、碎玻璃等建築物碎片,他們協助疏散房客,封鎖周邊街道,並出動警犬搜索是否有人受困。此外,現場有2人被掉落玻璃砸傷送醫。

當局目前尚不清楚水族箱爆裂原因,警方也未查獲蓄意暴力破壞跡象,僅坦言造成「令人難以置信的」損失。消防局則指出,「水族箱出現毀損會突然爆裂,不是一個漏水的小裂縫,而是整個水族箱瞬間炸裂」,由於爆裂及洩洪威力太大,甚至引起類似地震的波動,被當地2座私人觀測站記錄下來。

Update- being evacuated from #radissonblu and #aquadome now. Here’s my view as we left pic.twitter.com/vCjXjZde40

消防局發言人也提到,寒冷天氣使得救援更加困難,許多魚都被凍死了。後來消防官員克萊茵(James Klein)等人在某積水處發現「數十條魚」還活著,趕緊將其安置到其他水族館。另據《美聯社》報導,當局正在努力拯救飯店其他小型水族箱的4、5百條魚,牠們因為這場災難造成的破壞陷入缺氧。

柏林市長姬菲(Franziska Giffey)也前往現場勘災,她形容現場宛如海嘯過境,但事發在凌晨已是不幸中的大幸,若晚個1、2小時發生,許多遊客都已經起床並在大廳走動,更不用說街道上繁忙的通勤族與車流。

Absolutely devastated to read about the #aquadom #radissonbluberlin I stayed there in 2017 & it was the most stunning sight. Those fish were really cared for. The divers went in & fed & cleaned them every day. Thinking of everyone affected. Hope some fish made it! #tragedy pic.twitter.com/VWUpuxN6DR