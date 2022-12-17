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全球最大圓柱水族箱爆了！百萬公升海水炸出　「1500魚屍」躺滿街

記者吳美依／綜合外電報導

位於德國柏林米特區（Mitte）的全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂，100萬公升海水瞬間洩出淹沒街道，導致鄰近的麗笙飯店（Radisson Blu）大廳嚴重毀損，裡面的1500條魚也幾乎全部死亡，飯店大廳、門口至周邊街道佈滿魚屍。

▲▼位於德國柏林米特區（Mitte）的全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂。（圖／翻攝推特）

▲全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂。（圖／翻攝推特）

▲全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂。（圖／路透）

▲全球最大圓柱水族箱AquaDom於16日凌晨突然爆裂。（圖／路透）

▲飯店內外及周邊滿目瘡痍。（圖／路透）

BBC、德國之聲等外媒報導，凌晨5時43分，水族箱爆出轟然巨響，吵醒不少飯店房客。逾百警消緊急趕赴現場，發現水族箱和麗笙飯店附近街道散落魚屍、門板、碎玻璃等建築物碎片，他們協助疏散房客，封鎖周邊街道，並出動警犬搜索是否有人受困。此外，現場有2人被掉落玻璃砸傷送醫。

當局目前尚不清楚水族箱爆裂原因，警方也未查獲蓄意暴力破壞跡象，僅坦言造成「令人難以置信的」損失。消防局則指出，「水族箱出現毀損會突然爆裂，不是一個漏水的小裂縫，而是整個水族箱瞬間炸裂」，由於爆裂及洩洪威力太大，甚至引起類似地震的波動，被當地2座私人觀測站記錄下來。

消防局發言人也提到，寒冷天氣使得救援更加困難，許多魚都被凍死了。後來消防官員克萊茵（James Klein）等人在某積水處發現「數十條魚」還活著，趕緊將其安置到其他水族館。另據《美聯社》報導，當局正在努力拯救飯店其他小型水族箱的4、5百條魚，牠們因為這場災難造成的破壞陷入缺氧。

柏林市長姬菲（Franziska Giffey）也前往現場勘災，她形容現場宛如海嘯過境，但事發在凌晨已是不幸中的大幸，若晚個1、2小時發生，許多遊客都已經起床並在大廳走動，更不用說街道上繁忙的通勤族與車流。

AquaDom於2003年12月建成，斥資1280萬歐元（約新台幣4億元）打造，是柏林知名景點之一，獲金氏世界紀錄認證，成為世上最大的圓柱型水族箱。它高度約14公尺，總重達1000噸，內含100萬公升海水及逾百不同魚類，遊客可以搭乘電梯在水族箱內部上下移動，近距離欣賞魚群之美。

 

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