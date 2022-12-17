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美國人問阿根廷隊為什麼「沒有黑人球員」　歷史學者解答疑惑

▲▼阿根廷梅西、阿瓦瑞茲。（圖／路透）

▲美國人問，阿根廷隊為什麼沒有黑人球員？（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

卡達世足賽許多球迷都注意到，西方國家的黑人球星表現相當亮眼，美國媒體《華盛頓郵報》也注意到這個現象，還刊登一則研究拉丁美洲黑人歷史的黑人學者愛德華（Erika Denise Edwards）發表一篇評論文章表示，為什麼阿根廷隊沒有黑人，解答球迷的疑惑。

德克薩斯大學埃爾帕索分校（The University of Texas at El Paso）副教授愛德華（Erika Denise Edwards）指出，從歷史來看，說阿根廷是一個白人國家，其實是不準確的，在18世紀歐洲殖民者來到阿根廷所在的地區進行殖民時，當時被這些殖民者從非洲帶來的黑人，大約有20萬人左右，而到了18世紀末，黑人在當地的人口比例已經占到了三分之一。

▲▼阿根廷梅西。（圖／路透）

▲歷史學者愛德華從歷史的角度解答，為什麼阿根廷隊沒有黑人。（圖／路透）

愛德華說，有歷史研究發現，當時的情況其實是，黑人女性為了獲得更好的社會待遇，主動選擇跟白人結婚，或乾脆更改了自己的種族，從非裔改為了美洲印第安裔，這樣一來這些黑人女性就可以獲得自由，甚至死後還被登記為「白人」。

愛德華接著指出，在19世紀中葉，阿根廷的領導人和決策者為了讓自己的國家變得更加「現代化」和「文明」，還開始大量鼓勵歐洲白人移民該國，甚至還將這一國策寫入了憲法，因為在那時白人被視作「現代」和「文明」的符號，結果，在1860年到1914年間，大約400萬歐洲人響應阿根廷的號召移民到了該國。

愛德華說，在1868年到1874年間擔任過阿根廷總統的薩米恩托（Domingo Faustino Sarmiento），曾在歐洲的移民大量來到阿根廷後評論說，「以後想再看到黑人，就只能去巴西了」。

▲▼阿根廷傳奇球星馬拉度納。（圖／達志影像／美聯社）

▲黑人學者愛德華認為，阿根廷傳奇球星馬拉度納就不是白人。（圖／達志影像／美聯社）

愛德華分析，鑑於這麼一段複雜的歷史，稱呼現在的阿根廷隊是「白人」隊是不準確的，雖然阿根廷隊看起來沒有包括非裔或是其他會被視作「黑人」的球員，但這支球隊其實並不「白」，阿根廷足球的象徵和符號馬拉度納，就不是白人。

阿根廷官方的統計數據顯示，2010年阿根廷的黑人人口僅為14.9萬人，連全國總人口的1%都都不到。

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