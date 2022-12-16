馬來西亞「驚悚山崩」　多人罹難！

▲馬來西亞西南部雪蘭莪州發生山崩，多人罹難。（圖／路透，下同）



文／中央社

馬來西亞西南部雪蘭莪州今天凌晨發生山崩，土石滑落到一處露營區，已造成至少21人死亡，仍有12人失蹤，搜救持續進行。當局表示，初判山崩是由地下水流削弱山坡所導致。

外電報導，這起災難發生於首都吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali），在以度假村、瀑布與自然美景聞名的旅遊勝地雲頂高原（Genting Highlands）外側。

綜合星馬媒體報導，事故發生在一家有露營設施的有機農場，當地官員表示，業者只有經營有機農場的執照，並未取得經營露營區的執照。

▲現場不排除有再發生山崩的可能性。



據報導，目前罹難人數已增至21人，其中包括5名兒童；仍有12人失蹤待尋。

馬國當局表示，在事發現場發現2條地下水流；初步研判這起山崩事故是由地下水流削弱山坡所導致。

搜救工作正緊鑼密鼓進行中，當局不排除現場再發生山崩的可能性，雨勢也可能影響搜救進度。

▲搜救工作目前仍在進行當中。



馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）傍晚趕赴現場勘災，並慰問罹難者家屬。

他也呼籲家長、老師及學生，暫停在鄰近山坡或河邊的露營活動，因為接下來幾天天氣不佳，預計會下大雨。

▼山崩事故初步研判是由地下水流削弱山坡所導致。

