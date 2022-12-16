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中國「搶藥潮」蔓延至港澳與澳洲　墨爾本藥局感冒藥被搶光了

▲▼中國鬆綁防疫限制之後，北京一家藥店排隊購買藥品的民眾。（圖／路透）

▲中國鬆綁防疫限制之後，北京一家藥店排隊購買藥品的民眾。（圖／路透） 

文／中央社

中國疫情飆升，染疫人數暴增，民眾搶購囤積藥物自保，引發買藥難。據報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳洲藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

BBC中文網報導，中國突然的政策急轉彎和感染激增無疑引爆了民眾的恐慌情緒。在大陸多個城市，醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。

搶藥潮甚至蔓延到香港和澳洲。部分香港藥房的感冒藥如「必理痛」（Panadol）、「幸福傷風素」短缺，一些藥店開始對感冒藥進行限購。

頭條日報網報導，香港的止痛退燒成藥成為搶購產品，不少藥房更設限購，甚至已缺貨。「必理痛」供應商、消費健康公司Haleon亞太區總裁蔡寳光表示，公司正加班加點生產，穩定供應。

力報報導，多名市民致電澳門電台節目反映，現在澳門市面不僅抗原檢測（快篩）試劑、連花清瘟等防疫藥物奇缺，就連一般的感冒退燒藥也被搶購一空。澳門藥監局隨即回應稱，已向藥房發出指引，指示藥房採取限購措施，每人每次限購5劑抗原檢測試劑及1盒止痛退燒類藥物。

路透社報導，在墨爾本郊區、澳洲最大華人社區之一的博士山（Box Hill），一名藥劑師說，幾家藥店的「必理痛」已經賣光了。

澳華網報導，澳洲華人近日開始「曲線救國」，將澳洲神藥「必理痛」郵寄回中國給家人朋友；這款藥物被政府官方機構認定為能克制COVID-19。

報導稱，澳洲連鎖超商伍爾沃斯（Woolworths）的櫃檯很誇張，其他藥品都餘貨充足，但「必理痛」的貨架已經空空如也。

央視新聞報導，中國國藥集團旗下160餘家工業企業，正在24小時增產藥物，特別是一些重點品種，產能已擴大到日常3倍。

今年32歲的張心（化名）在14日染疫，而且幾乎全家「中招」。她對BBC中文表示，國家應該有序開放，不是突然一下子就放開。

「普通百姓在面對疫情的時候措手不及，在藥物購買方面，應該進行限購，這樣不會導致大家囤太多藥在家裡，真正感染的人因為缺藥，跑到醫院就醫，造成醫療資源緊張，加重感染。」張心說。

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