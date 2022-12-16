法國里昂7層公寓凌晨大火釀10死　5名孩童喪命

實習記者任庭儀／編譯

法國當地時間16日凌晨3時許，里昂市郊一棟7層公寓發生火災，造成至少10人死亡，其中包括5名孩童。

綜合BBC、衛報報導，凌晨3時12分里昂附近沃昂沃蘭市（Vaulx-en-Velin）緊急服務部門接獲一起火災通報，大火從一棟1960年代的公寓樓底層竄起，迅速蔓延至高層，最後導致10人死亡悲劇。

10名死者中有5名是孩童，年齡介於3歲至15歲之間。另有14名傷者，其中4名傷勢嚴重。

▲法國里昂市郊凌晨發生火災，火勢於早上6時撲滅。（圖／達志影像／美聯社）



170名消防員及65輛消防車在接獲通報13分鐘後抵達現場，火勢於早上6時左右撲滅。

內政部長達爾曼寧（Gerard Darmanin）表示，他整夜都與總統馬克宏保持通話，並承諾會對起火原因展開調查。

住房部長克萊因（Olivier Klein）也透過推文表示，他已與沃昂沃蘭市長聯繫，將於15日前往事發地進行訪問。

該社區因城市衰敗和犯罪問題名聲不佳，目前正在進行數百萬歐元的翻新工程。