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俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

▲▼ 烏克蘭基輔地區仍持續遭到俄軍攻擊中。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔14日仍持續遭到俄軍無人機攻擊。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭16日全國空襲警報響起，至少有3座城市遭到俄軍飛彈轟炸，包括首都基輔、中部城市克利福洛以及第二大城哈爾科夫。烏方宣稱，這是俄羅斯對能源設施與基礎建設發動的飛彈攻擊。

綜合美聯社、衛報報導，俄軍16日再度朝烏克蘭各地發動攻擊，南部尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaliy Kim）透露，多達60枚俄羅斯飛彈射向烏克蘭領空，而內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）則說，有多枚火箭彈朝烏克蘭發射。

▲▼ 烏克蘭基輔地區仍持續遭到俄軍攻擊中。（圖／路透）

首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔東北部的傑斯納區（Desnianskyi）與西部的戈洛西伊夫區（Holosiivskyi）都發生爆炸事件，敦促居民前往避難所，目前尚未傳出人員傷亡消息。另據基輔地區布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）的說法，有一枚火箭彈在布查附近被擊落。敖德薩黑海地區的地方官員指出，當地關鍵基礎建設遇襲。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一棟民宅大樓遇襲，廢墟下可能有人遭埋，緊急救援人員已趕抵現場處理。另外，哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）透露，市內已經斷電。依據哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）的說法，俄軍朝該市重要基礎建設發動3次攻擊。

俄軍鎖定能源基礎設施的一連串攻擊行動，是俄羅斯迫使烏克蘭屈服的新戰略之一。

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