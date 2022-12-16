哈佛大學迎來首位「非裔女校長」　現任讚：她讓人心服口服

實習記者任庭儀／編譯

美國哈佛大學15日宣布，校內現任文理學院院長及民主學者蓋伊（Claudine Gay），獲得現任哈佛校長貝考（Lawrence S. Bacow）大力讚賞，將於明年7月出任第30任校長，她將成為哈佛史上第1任黑人校長，和第2任女校長。

▲蓋伊將於明年7月出任哈佛大學第30任校長。（圖／翻攝自Harvard University官網）

《衛報》報導，現任哈佛校長貝考計劃辭去職務，以換取更多時間陪伴家人。他在聲明中指出，蓋伊是一位傑出的學術領袖，具有能使哈佛變得更好的敏銳思維、出色的領導和溝通能力、優秀的判斷力，更不用說最基本的正直和善良。

他說，「也許最重要的是，所有認識並與她共事過的人都對她心服口服。」

校長遴選委員會主席普立茲克（Penny Pritzker）也表達類似看法。「蓋伊致力於維持甚至提高哈佛卓越的學術水平，以及加強哈佛作為世界思想源泉和向善的力量。」

蓋伊在獲選感言中呼籲，哈佛大學需要與世界牽起更多連結，各學院也應加強合作，「『象牙塔』是學術界的過去，而不是未來。我們不在社會之外，我們是社會的一部分，這意味著哈佛有責任深入世界、參與世界，並為世界服務。」