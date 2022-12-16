控王室「骯髒遊戲」毀梅根　哈利王子驚爆：威廉是幫凶！

▲哈利王子與威廉王子兄弟關係決裂。（圖／翻攝parismatch.be網站）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）的紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）下半部後3集昨（15日）於Netflix上線，內容不出外界所料，哈利王子火力全開，痛揭王室和媒體玩「骯髒遊戲」毀滅梅根的內幕，以及痛心哥哥威廉王子（Prince William）跟著墮落，成為骯髒遊戲的幫凶，使他毅然決然退出王室。

延續前3集的內容，哈利與梅根講述英國媒體對他們的傷害，兩人2018年結婚後，梅根頓時成為英國王室的焦點。事實上，一開始梅根是很受歡迎的，在婚禮上讓黑人唱詩班演唱、與女王一起出訪時逗女王開心、與格蘭菲塔火災的倖存者建立革命情感等，再再顯示她是一股新氣象，將為王室帶來改變。

然而，一切從2018年的澳洲行出現轉折，當時梅根懷孕出訪，在當地大受歡迎，英國報紙頭版全是哈利與梅根，哈利認為，王室眼紅梅根鋒芒蓋過王室其他成員，於是開始了「骯髒遊戲」，就如母親黛妃過去經歷的一樣。

▲英國媒體極度雙標，凱特撫孕肚是溫柔，梅根就是刻意矯情。（圖／翻攝Netflix）

哈利闡述30多年來他在幕後觀察到的，王室對於八卦媒體的傳聞，向來抱持「不抱怨、不解釋」態度，然而王室經常會向媒體傳遞假訊息，目的是掩蓋其他家庭成員更不光彩的醜聞。於是梅根被「抓交替」成為代罪羔羊，八卦小報開始將梅根塑造成大反派，指她耍大牌、難搞，而且媒體極度「雙標」，例如凱特王妃（Kate Middleton）撫著孕肚就是溫柔，梅根做出同樣的動作就是矯情等。

哈利很痛心，因為他和威廉早前就承諾過，兄弟倆不會玩這種「骯髒遊戲」，沒想到威廉選擇攪和在其中，跟媒體做交易，放出負面消息詆毀梅根。哈利哀傷說：「看到我哥哥辦公室的所作所為，與我們承諾過絕不會做的惡行一樣時，我真的心碎了。」

▲哈利王子和梅根在紀錄片中講述更多離開王室的內幕。（圖／翻攝Netflix）

媒體的種種指控讓梅根身心俱疲，陷入憂鬱，且動念自殺，這讓哈利感到憤怒且羞愧，因為他無力保護梅根，王室更不會保護梅根。正如梅根所言：「他們（王室）不是把我丟給狼群，是直接把我餵給狼吃。」梅根的母親桃樂絲也為女兒被這群「禿鷹」攻擊，此感無比心痛。

英國《每日郵報》非法公開梅根寫給父親湯馬士的家書，也成為他們與王室決裂的關鍵，梅根要向《每日郵報》提告，王室非但不贊同，還繼續與媒體聯手抹黑攻擊。為了保護妻子和孩子，哈利產生了離開英國的想法。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

威廉王子、凱特王妃「親子裝」出動！ 力抗哈利、梅根霸凌指控

愛罵又愛看！ 《哈利王子與梅根》紀錄片破Netflix收視紀錄

威廉王子一家五口耶誕卡見光 懶理哈利、梅根拍片挑釁