　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

控王室「骯髒遊戲」毀梅根　哈利王子驚爆：威廉是幫凶！

哈利王子與威廉王子兄弟關係決裂。（翻攝parismatch.be網站）

▲哈利王子與威廉王子兄弟關係決裂。（圖／翻攝parismatch.be網站）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）的紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）下半部後3集昨（15日）於Netflix上線，內容不出外界所料，哈利王子火力全開，痛揭王室和媒體玩「骯髒遊戲」毀滅梅根的內幕，以及痛心哥哥威廉王子（Prince William）跟著墮落，成為骯髒遊戲的幫凶，使他毅然決然退出王室。

延續前3集的內容，哈利與梅根講述英國媒體對他們的傷害，兩人2018年結婚後，梅根頓時成為英國王室的焦點。事實上，一開始梅根是很受歡迎的，在婚禮上讓黑人唱詩班演唱、與女王一起出訪時逗女王開心、與格蘭菲塔火災的倖存者建立革命情感等，再再顯示她是一股新氣象，將為王室帶來改變。

然而，一切從2018年的澳洲行出現轉折，當時梅根懷孕出訪，在當地大受歡迎，英國報紙頭版全是哈利與梅根，哈利認為，王室眼紅梅根鋒芒蓋過王室其他成員，於是開始了「骯髒遊戲」，就如母親黛妃過去經歷的一樣。

英國媒體極度雙標，凱特撫孕肚是溫柔，梅根就是刻意矯情。（翻攝Netflix）

▲英國媒體極度雙標，凱特撫孕肚是溫柔，梅根就是刻意矯情。（圖／翻攝Netflix）

哈利闡述30多年來他在幕後觀察到的，王室對於八卦媒體的傳聞，向來抱持「不抱怨、不解釋」態度，然而王室經常會向媒體傳遞假訊息，目的是掩蓋其他家庭成員更不光彩的醜聞。於是梅根被「抓交替」成為代罪羔羊，八卦小報開始將梅根塑造成大反派，指她耍大牌、難搞，而且媒體極度「雙標」，例如凱特王妃（Kate Middleton）撫著孕肚就是溫柔，梅根做出同樣的動作就是矯情等。

哈利很痛心，因為他和威廉早前就承諾過，兄弟倆不會玩這種「骯髒遊戲」，沒想到威廉選擇攪和在其中，跟媒體做交易，放出負面消息詆毀梅根。哈利哀傷說：「看到我哥哥辦公室的所作所為，與我們承諾過絕不會做的惡行一樣時，我真的心碎了。」

哈利王子和梅根在紀錄片中講述更多離開王室的內幕。（翻攝Netflix）

▲哈利王子和梅根在紀錄片中講述更多離開王室的內幕。（圖／翻攝Netflix）

媒體的種種指控讓梅根身心俱疲，陷入憂鬱，且動念自殺，這讓哈利感到憤怒且羞愧，因為他無力保護梅根，王室更不會保護梅根。正如梅根所言：「他們（王室）不是把我丟給狼群，是直接把我餵給狼吃。」梅根的母親桃樂絲也為女兒被這群「禿鷹」攻擊，此感無比心痛。

英國《每日郵報》非法公開梅根寫給父親湯馬士的家書，也成為他們與王室決裂的關鍵，梅根要向《每日郵報》提告，王室非但不贊同，還繼續與媒體聯手抹黑攻擊。為了保護妻子和孩子，哈利產生了離開英國的想法。

  • 《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會
  • 安心專線：1925（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
威廉王子、凱特王妃「親子裝」出動！　力抗哈利、梅根霸凌指控
愛罵又愛看！　《哈利王子與梅根》紀錄片破Netflix收視紀錄
威廉王子一家五口耶誕卡見光　懶理哈利、梅根拍片挑釁

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝
快訊／王鴻薇夫妻財產申報！名下5筆房產　老公持35檔股票
醫生投資被騙2千萬　「大家全退群」才發現上當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

喝到假酒喪命！印度群眾嘔吐送醫至少31死　多人失明

2歲童遭河馬吞下肚！下秒竟「整個人」吐出來　村民看到嚇壞

北韓恐正準備萬人閱兵！平壤驚見「數千人」聚集　軍車頻繁出入

控王室「骯髒遊戲」毀梅根　哈利王子驚爆：威廉是幫凶！

泰國長公主病危！總理赴醫院獻花　全國民眾祈福集氣

印中邊境「官兵棍棒互毆片」瘋傳！　專家曝2國關係恐迅速惡化

驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方宣布吉祥物換成「它」

法國「3大傷兵」世足決賽不缺席！　馬克宏力邀計畫曝光

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

喝到假酒喪命！印度群眾嘔吐送醫至少31死　多人失明

2歲童遭河馬吞下肚！下秒竟「整個人」吐出來　村民看到嚇壞

北韓恐正準備萬人閱兵！平壤驚見「數千人」聚集　軍車頻繁出入

控王室「骯髒遊戲」毀梅根　哈利王子驚爆：威廉是幫凶！

泰國長公主病危！總理赴醫院獻花　全國民眾祈福集氣

印中邊境「官兵棍棒互毆片」瘋傳！　專家曝2國關係恐迅速惡化

驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方宣布吉祥物換成「它」

法國「3大傷兵」世足決賽不缺席！　馬克宏力邀計畫曝光

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

快訊／國3大溪交流道事故！2貨車+3轎車追撞…後方回堵5k

瓦城跨足美式早午餐市場　投資「樂子the Diner」8235萬元

402所偏鄉學校獲贈樂器　南澳高中公益演出撫慰老人心靈

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

麥當勞套餐漲10元不怕！靠1招反制「同價格」薯條、飲料還升級大份

2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

SCFI本周僅跌1.3%　地中海與歐洲線微漲、南美跌10.09%

1年蓋7棟101　北市商辦建照核發坪數大增3倍

巴西靈媒「世足冠軍」預言曝光！　「這隊」註定會輸

高鐵女乘客深U超兇！東西半球「9秒噴晃片」曝光…

國際熱門新聞

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

唐吉訶德「企鵝」畢業！官方吉祥物換成它

傳泰國王室「幾天內」宣布長公主死訊

女警值勤喊「內褲會被撕壞」壞壞對話曝光

辣媽網上當女優拍片　被掌鏡前男友爆頭分屍

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

世足法國隊「前鋒發燒」　至少3球員生病

鬥牛犬咬殺鄰居　他下體遭啃爛亡

美通過國防授權法案　供台100億美元軍援

經濟衰退疑慮籠罩　美股重挫764點

士兵斷腳也要捍衛國家　照片惹淚

印中互毆片瘋傳　他曝事態恐迅速惡化

阿根廷「致勝武器」曝！梅西比賽必喝它

更多熱門

相關新聞

凱特王妃打臉梅根

凱特王妃打臉梅根

英國威爾斯親王威廉與妻子凱特王妃，於英國時間15日帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主，一同出席聖誕頌歌儀式，凱特王妃身穿紅色系大衣洋裝與女兒配成親子裝，威廉也與兒子以西裝外罩深藍色大衣造型亮相，4人一同步入會場宛如登上時尚伸展台，畫面幸福洋溢，凱特也以亮眼穿搭打臉小嬸梅根（Meghan Markle）在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》所提王室成員衣服難選、不能穿太亮的指控。

哈利不忍了！爆威廉「洩梅根黑料」

哈利不忍了！爆威廉「洩梅根黑料」

姆巴佩惺惺相惜「褲檔一大包」嚇壞球迷

姆巴佩惺惺相惜「褲檔一大包」嚇壞球迷

哈利：離開英國是我的決定

哈利：離開英國是我的決定

哈利控：威廉對我大吼大叫「太可怕了」

哈利控：威廉對我大吼大叫「太可怕了」

關鍵字：

哈利梅根紀錄片英國王室Netflix鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面