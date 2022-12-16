泰國長公主病危！總理赴醫院獻花　全國民眾祈福集氣

▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）已轉至首都曼谷朱拉隆功醫院。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）心臟病發倒下失去意識後，轉至首都曼谷朱拉隆功醫院進行檢查和治療。泰國王室16日並未公開她的最新病情，不過包括總理帕拉育等政界高官前往醫院，獻上鮮花祈福，全國民眾也為她集氣。然而先前有消息指出，公主經CPR搶救後狀況不樂觀，驚傳腦死，而王室即將宣布她的死訊。

Senior members of the government paid their well-wishes to HRH Princess Bajrakitiyabha at King Chulalongkorn Memorial Hospital.



The princess went unconscious from a heart condition on Wednesday. She is currently being treated at the hospital, the Royal Office said.#Thailand pic.twitter.com/y3eVMdueVj — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 16, 2022

綜合路透、曼谷郵報報導，泰國民眾周四得知長公主住院的消息後，都希望她能早日康復，王室已表示，希望為公主撰寫祝福語的人可在每日上午8時至下午4時前往醫院。有許多民眾前往醫院，也有人透過社群媒體獻上祝福。

泰國佛教府透過官方聲明證實，佛教僧王Somdet Phra Ariyavangsagatayana已要求所有泰國海內外的寺廟，每日要為長公主帕差拉吉帝雅帕進行特別誦經。總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）與多名高官、政界人士與宗教領袖16日也到訪公主接受治療的朱拉隆功醫院，獻上橙色鮮花，並在祝福簿上簽名。

泰國王室宮務處15日發出聲明，證實長公主14日傍晚在陸軍位於呵叻府巴衝地區（Pak Chong）訓練即將參加國際比賽的犬隻，結果突然心臟病發失去意識，立即被送往巴衝娜娜醫院治療，接著由直升機送往曼谷朱拉隆功醫院，目前仍失去意識，但未宣布是否死亡。

長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）引述內部人士消息透露，公主在醫院曾接受數小時CPR搶救，但未見起色，裝葉克膜維持生命，但醫師已判定腦死，永遠不會復原，而泰國王室幾天內就會正式宣布長公主死訊，泰王么妹朱拉蓬公主（Chulabhorn）正在從日本趕回泰國，提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）也安排從德國返泰途中。

帕差拉吉帝雅帕是泰王與元配頌莎瓦麗（Somsawali）唯一的孩子，她從美國康乃爾大學取得法學碩士和博士，曾任泰國駐奧地利大使；在提幫功王子患有自閉症的情況下，帕差拉吉帝雅帕公主被外界認為，不僅在未來可能親自攝政，還可能登上王位成為泰國女王。

▼泰王瓦吉拉隆功（右）與長公主帕差拉吉帝雅帕（左）。（圖／達志影像／美聯社）