泰國長公主病危！總理赴醫院獻花　全國民眾祈福集氣

▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕(Princess Bajrakitiyabha)已轉至首都曼谷朱拉隆功醫院。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕(Princess Bajrakitiyabha)心臟病發倒下失去意識後,轉至首都曼谷朱拉隆功醫院進行檢查和治療。泰國王室16日並未公開她的最新病情,不過包括總理帕拉育等政界高官前往醫院,獻上鮮花祈福,全國民眾也為她集氣。然而先前有消息指出,公主經CPR搶救後狀況不樂觀,驚傳腦死,而王室即將宣布她的死訊。

Senior members of the government paid their well-wishes to HRH Princess Bajrakitiyabha at King Chulalongkorn Memorial Hospital.



The princess went unconscious from a heart condition on Wednesday. She is currently being treated at the hospital, the Royal Office said.#Thailand pic.twitter.com/y3eVMdueVj