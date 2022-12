2歲童遭河馬吞下肚！下秒竟「整個人」吐出來　村民看到嚇壞

▲2歲男童伊珈(Paul Iga)遭河馬吞下肚,幸運僅受輕傷。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏干達一名2歲男童在住家附近的湖邊玩耍時,竟然遭到一隻「河馬」張嘴吞下,一旁的民眾目擊當場嚇壞,不斷朝河馬丟擲石塊,而接下來奇蹟的一幕是,河馬竟直接將男童給吐了出來。

根據《每日郵報》報導,烏干達2歲男童伊珈(Paul Iga)日前在住家附近的愛德華湖(Lake Edward)旁玩耍,結果一隻河馬突然靠近,竟直接張口咬住伊珈,並準備將他吞下肚。

在一旁目擊全程的巴貢札(Chrispas Bagonza)簡直嚇壞,立刻撿起地上的石頭朝著河馬狂丟,希望能藉此救出男童。沒想到這招還真的奏效,河馬似乎也嚇了一跳,儘管已經吞了一半,牠還是將孩子給吐了出來,接著轉頭回到水中。

The territorial police in Katwe – Kabatoro, in Kasese, registered an incident of a hippo attack, after it grabbed a two year old boy, identified as Iga Paul, from the head and swallowed half of his body. The victim was attacked on the 04.12.2022.https://t.co/v1rdAEsBZP pic.twitter.com/pE8vj61JMW