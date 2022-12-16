2歲童遭河馬吞下肚！下秒竟「整個人」吐出來　村民看到嚇壞

▲2歲男童伊珈（Paul Iga）遭河馬吞下肚，幸運僅受輕傷。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏干達一名2歲男童在住家附近的湖邊玩耍時，竟然遭到一隻「河馬」張嘴吞下，一旁的民眾目擊當場嚇壞，不斷朝河馬丟擲石塊，而接下來奇蹟的一幕是，河馬竟直接將男童給吐了出來。

根據《每日郵報》報導，烏干達2歲男童伊珈（Paul Iga）日前在住家附近的愛德華湖（Lake Edward）旁玩耍，結果一隻河馬突然靠近，竟直接張口咬住伊珈，並準備將他吞下肚。

在一旁目擊全程的巴貢札（Chrispas Bagonza）簡直嚇壞，立刻撿起地上的石頭朝著河馬狂丟，希望能藉此救出男童。沒想到這招還真的奏效，河馬似乎也嚇了一跳，儘管已經吞了一半，牠還是將孩子給吐了出來，接著轉頭回到水中。

The territorial police in Katwe – Kabatoro, in Kasese, registered an incident of a hippo attack, after it grabbed a two year old boy, identified as Iga Paul, from the head and swallowed half of his body. The victim was attacked on the 04.12.2022.https://t.co/v1rdAEsBZP pic.twitter.com/pE8vj61JMW — Uganda Police Force (@PoliceUg) December 12, 2022

伊珈僅有頭部、嘴角和手受到輕傷，緊急送醫止血，並打了一劑狂犬病疫苗後，目前沒有生命危險，並已返家休養。烏干達警方表示，這是當地第一次發生河馬襲擊孩童的事件，所幸巴貢札勇敢挺身而出，孩子才能撿回一命。

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