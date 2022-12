美F-35B戰機垂直降落失控　「機鼻撞地」飛行員彈射逃生

▲F-35B戰機經過特殊改裝,可像直升機一樣垂直起降。(示意圖/達志影像/newscom)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州沃斯堡的基地一架F-35B匿蹤戰機15日上午進行垂直降落,但就在起落架觸地時卻突然失控,整架戰機上下彈跳後,機身向前傾斜、機鼻撞地,在地面打轉,濃煙直竄,飛行員彈射逃生。

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO