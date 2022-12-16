美F-35B戰機垂直降落失控　「機鼻撞地」飛行員彈射逃生

▲F-35B戰機經過特殊改裝，可像直升機一樣垂直起降。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州沃斯堡的基地一架F-35B匿蹤戰機15日上午進行垂直降落，但就在起落架觸地時卻突然失控，整架戰機上下彈跳後，機身向前傾斜、機鼻撞地，在地面打轉，濃煙直竄，飛行員彈射逃生。

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

綜合福斯新聞、美聯社報導，事發地點在德州沃斯堡的海空軍聯合預備基地，由美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與軍方共用跑道。但就在當地15日上午10時15分左右，這架失事F-35B戰機在緩慢下降之後，突然失控撞地。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）透露，飛行員安全彈射逃生，不過現階段狀況不明。這起事件引起民眾圍觀，有越來越多人站在馬路上，讓當地執法部門下令對附近道路進行管控，約有10多名警力前往現場驅趕群眾。

五角大廈也說，這架失事戰機當時由一名美國政府飛行員駕駛，當時這架戰機尚未移交給美國軍方。洛克希德馬丁公司則表示，已知發生戰機墜落事件，飛行員平安，「安全是我們的首要任務，將遵循適當程序進行調查」。