　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓恐正準備萬人閱兵！平壤驚見「數千人」聚集　軍車頻繁出入

▲▼北韓於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（圖／路透社）

▲北韓先前曾於4月於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，除了其最高領導人金正恩昨（15）日上午前往西海衛星發射場視察固態燃料引擎噴射實驗，日前一張衛星相片顯示，位於首都平壤的美林飛行場最近聚集數千人，恐怕是為下一場大規模閱兵儀式做準備。

根據美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》，總部位於美國舊金山的私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）指出，最近至少有超過數千名兵力以上聚集在平壤美林飛行場的訓練場地，他們正在為下一場閱兵儀式做預演。

該訓練場地其實就位在平壤金日成廣場附近，是每當大規模閱兵儀式正式舉辦之前，率先進行預演的場合，該場地其實高度複製金日成廣場。

報導從閱兵儀式的事前排演規模估算，下一場大規模的閱兵儀式應該會至少動員1萬1千人以上的兵力，如此規模的閱兵儀式通常一個隊形約由288人組成、總共有39個隊形。

其實，在這場事前排演工作前，專家們12月初就透過衛星影像觀測到美林飛行場附近的不平靜。其中，2至5日可以看到訓練場外設置臨時營區，6日則可見到載送兵力的車輛隊伍出入訓練場。

北韓官媒雖然至目前為止並未在報導提及下一場閱兵儀式的相關資訊，但報導從排演的規模估算，下一場的閱兵儀式應該會在數周至數個月以內，在平壤金日成廣場舉辦大規模閱兵，時間點可能位於明年1月8日金正恩生日、或是明年2月8日朝鮮人民軍建軍75周年紀念日。

先前，北韓曾於今年4月25日晚間，在平壤金日成廣場上進行閱兵儀式，大規模動員新型戰略飛彈，作為朝鮮人民革命軍（金日成創立的抗日游擊隊）建軍90周年紀念。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝
快訊／王鴻薇夫妻財產申報！名下5筆房產　老公持35檔股票
醫生投資被騙2千萬　「大家全退群」才發現上當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

喝到假酒喪命！印度群眾嘔吐送醫至少31死　多人失明

2歲童遭河馬吞下肚！下秒竟「整個人」吐出來　村民看到嚇壞

北韓恐正準備萬人閱兵！平壤驚見「數千人」聚集　軍車頻繁出入

控王室「骯髒遊戲」毀梅根　哈利王子驚爆：威廉是幫凶！

泰國長公主病危！總理赴醫院獻花　全國民眾祈福集氣

印中邊境「官兵棍棒互毆片」瘋傳！　專家曝2國關係恐迅速惡化

驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方宣布吉祥物換成「它」

法國「3大傷兵」世足決賽不缺席！　馬克宏力邀計畫曝光

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

喝到假酒喪命！印度群眾嘔吐送醫至少31死　多人失明

2歲童遭河馬吞下肚！下秒竟「整個人」吐出來　村民看到嚇壞

北韓恐正準備萬人閱兵！平壤驚見「數千人」聚集　軍車頻繁出入

控王室「骯髒遊戲」毀梅根　哈利王子驚爆：威廉是幫凶！

泰國長公主病危！總理赴醫院獻花　全國民眾祈福集氣

印中邊境「官兵棍棒互毆片」瘋傳！　專家曝2國關係恐迅速惡化

驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方宣布吉祥物換成「它」

法國「3大傷兵」世足決賽不缺席！　馬克宏力邀計畫曝光

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

快訊／國3大溪交流道事故！2貨車+3轎車追撞…後方回堵5k

瓦城跨足美式早午餐市場　投資「樂子the Diner」8235萬元

402所偏鄉學校獲贈樂器　南澳高中公益演出撫慰老人心靈

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

麥當勞套餐漲10元不怕！靠1招反制「同價格」薯條、飲料還升級大份

2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

SCFI本周僅跌1.3%　地中海與歐洲線微漲、南美跌10.09%

1年蓋7棟101　北市商辦建照核發坪數大增3倍

巴西靈媒「世足冠軍」預言曝光！　「這隊」註定會輸

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

國際熱門新聞

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

唐吉訶德「企鵝」畢業！官方吉祥物換成它

傳泰國王室「幾天內」宣布長公主死訊

女警值勤喊「內褲會被撕壞」壞壞對話曝光

辣媽網上當女優拍片　被掌鏡前男友爆頭分屍

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

世足法國隊「前鋒發燒」　至少3球員生病

鬥牛犬咬殺鄰居　他下體遭啃爛亡

美通過國防授權法案　供台100億美元軍援

經濟衰退疑慮籠罩　美股重挫764點

士兵斷腳也要捍衛國家　照片惹淚

印中互毆片瘋傳　他曝事態恐迅速惡化

阿根廷「致勝武器」曝！梅西比賽必喝它

更多熱門

相關新聞

唐吉訶德「企鵝」畢業！官方吉祥物換成它

唐吉訶德「企鵝」畢業！官方吉祥物換成它

日本跨國連鎖折扣店「唐吉訶德」以物美價廉、販售商品多樣且廣泛著稱，其中企鵝造型吉祥物DonPen（ドンペン）最為海內外廣大消費者所熟知。然而官方卻在宣布的一項最新消息表示，企鵝吉祥物即將功成身退、圓滿畢業，改由日文片假名造型「ド」取而代之。

垂直降落失控　美F-35B飛行員彈射逃生

垂直降落失控　美F-35B飛行員彈射逃生

Sony擬建手機感測器新廠　向台積電買晶片

Sony擬建手機感測器新廠　向台積電買晶片

北韓成功測試固態燃料引擎！金正恩視察比讚

北韓成功測試固態燃料引擎！金正恩視察比讚

回應北韓挑釁！美軍罕見公佈「實彈砲擊」照

回應北韓挑釁！美軍罕見公佈「實彈砲擊」照

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩閱兵金日成廣場

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面