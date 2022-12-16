白宮解密調查1.3萬份「甘迺迪遇刺」文件　釐清是否存在陰謀論

▲美國前總統甘迺迪1963年遇刺身亡的前一刻。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在美國總統拜登的授意下，美國國家檔案館昨（15）日釋出前總統甘迺迪遇刺身亡的數千份文件，為美國政府針對1963年甘迺迪遇刺案審查的其中一部份，合計共為1萬3千多份未經編修的原始機密文件，除了讓世人更能了解當年甘迺迪的遇刺案，也可鞏固政府官方調查結果，釐清有無存在陰謀論。

根據美媒《CNN》，美國國家檔案館15日公開了1萬3173份機密文件，內容涉及1963年時任美國總統甘迺迪慘遭槍殺身亡的案件調查。原本美國國會曾於1992年通過了甘迺迪遇刺記錄收集法案，其規定所有暗殺記錄應於2017年10月以前對外公開，不過川普與總統拜登在聯邦調查局（FBI）、中情局（CIA）以及其他國安機構建議下，允許多次延遲公佈。

其中這些由美國政府審查遇刺案的1萬3000多份文件中，是拜登2021年下令進行2次解密甘迺迪遇刺調查文件的第2份，不過因為新冠疫情邁入長期化，導致當時白宮推遲解密。

▲美國2021年12月15日公布數千頁前總統甘迺迪遇刺案機密文件。（圖／達志影像／美聯社）

拜登在15日的白宮備忘錄中提到，「甘迺迪總統遇刺案，如此國家悲劇仍持續在美國歷史上、在許多美國人的記憶中產生共鳴。與此同時，隨著時間推移，保護甘迺迪遇刺記錄的必要性已然減弱。因此，關鍵是確保美國政府公開所有暗殺相關的紀錄資料時，能最大限度地提高透明度。」

拜登表示，美國國檔案館與其他機構必須在2023年5月前審查剩餘的私人文件，「在此之後，任何在公共話語中保留的、各機構不建議繼續延遲的訊息，將在2023年6月30日之前公佈。」

甘迺迪遇刺一案引發社會大眾與研究人員的質疑，引爆大量的陰謀論與政府的反射性保密。研究人員表示，仔細調閱、檢查數千份文件可能需要數天時間，以確保有無圍繞暗殺事件的新線索，或是關於中情局、聯邦調查局在1960年代行動的新歷史訊息。

▲槍手奧斯華刺殺甘迺迪後，被帶到警局訊問。（圖／達志影像／美聯社）

長期以來的民調顯示，大多數美國人不太相信華倫委員會（Warren Commission）的調查結果，即甘迺迪為奧斯華（Lee Harvey Oswald）一人所槍殺。

儘管對於許多議員和透明度倡導者而言，公佈所有剩餘的機密文件是為了恢復民眾對於政府的信心，但曾撰寫甘迺迪總統任期與暗殺相關事件之著作的美國政治分析師薩巴托（Larry Sabato）卻認為，「儘管文件中可能有一些隱藏的珍寶，但絕對不會改變1963年那一天發生的事情。」

美國中情局在聲明中表示，約95%記錄關於甘迺迪遇刺的中情局文件，目前已全數公開。

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