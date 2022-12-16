馬來西亞土石坍方至少8死「營地遭摧毀」　首相安華將前往災區

▲馬來西亞16日發生土石坍方事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞雪蘭莪州一處營地16日凌晨發生土石坍方，起初傳出約100人受困消息，截至上午9時15分找到92人，確認8人死亡、7人受傷，17人下落不明，救援行動持續進行中。首相安華預計今晚將親自前往災區視察。

綜合星洲日報、海峽時報等報導，這起事件坍方地點位在雲頂半山「爸爸有機農場」附近道路，土石從營地上方約30公尺的地方崩落，營地遭摧毀，殃及約100人。搜救人員於凌晨約3時左右收到求救訊號，天還沒亮就展開救援行動，搜救犬也出動。通往現場的道路目前已關閉，以便救援車輛與人員更容易進入。

▲當局接獲求救訊號後，出動搜救人員。（圖／達志影像／美聯社，下同）

截至上午9時15分，已找到92名受困遊客，其中53人安然無恙，8人罹難、7人受傷，已知死者包括一名孩童與一名婦女。另據雪蘭莪州消防救援部門的說法，在受到這起土石坍方事件影響的人當中，至少還有17人下落不明。依據現場畫面，營地停車場全都是坍方發生後的山泥與倒塌大樹。

Lokasi kejadian tanah runtuh di Father Organic Farm, Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor.



Video: Bomba pic.twitter.com/Y1NzfoaolZ — BERNAMA TV (@BernamaTV) December 16, 2022

發生坍方的露營營地距離熱門高原旅遊景點雲頂高原（Genting Highlands）不到15公里。首相安華表示，對於這起事件的發生感到震驚，已指示政府部門展開搜救任務，計畫在晚上前往事故地點。