「自我政變」失敗！秘魯前總統羈押18個月　國內示威釀14死

▲秘魯在前總統卡斯蒂略下台後，國內爆發大規模抗議活動。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）7日因涉嫌叛亂、貪汙等罪名遭警方逮捕，法官下令拘留卡斯蒂略18個月，並批准當局針對他的罪名立案調查。最高檢察官表示，卡斯蒂略恐將面臨至少10年的牢獄之災。同一時間，國內抗議活動愈演愈烈，已導致至少14人死亡。

綜合美聯社、CNN報導，秘魯前總統卡斯蒂略於7日發動「自我政變」失敗後被拘留，原定14日釋放，但檢方以案件複雜及前總統有逃跑的可能性為由，聲請將拘期延長至18個月。

最高法院法官索利亞（Juan Carlos Checkley Soria）15日下令，卡斯蒂略在受審前將被拘留18個月。最高檢察官欽猜（Alcides Chinchay）指出，如果罪名成立，卡斯蒂略將面臨至少10年監禁。

▲示威爆發後，國防部長宣布進入為期30天國家緊急狀態。（圖／路透）



卡斯蒂略的支持者在他被捕後，走上街頭發起抗議活動，他們認為政治腐敗又混亂，更指責國會不公正的推翻他們投票選出的領導人，示威期間爆發流血衝突導致至少14人喪生。

秘魯政府則剛柔並濟，秘魯國防部長奧塔羅拉（Alberto Otarola）14日宣布，國家進入為期30天緊急狀態，限制人民行動和集會自由、實施宵禁，並由警察及武裝部隊暫時控管國家。

新總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）則回應示威者訴求，將選舉提前至2023年12月，較之前提議早了4個月。政府雙管齊下的政策能否成功安撫示威者，還有待觀察。

▲為回應示威者訴求，新總統博盧阿爾特將大選提前至2023年12月 。（圖／路透）



現年53歲的卡斯蒂略為阻止針對他的第三次彈劾投票，於12月7日發動「自我政變」，向人民宣布他將解散國會並成立緊急政府。

國會選擇無視總統，將彈劾投票提前了幾個小時，最後以101票同意、6票反對及10票棄權的結果高票彈劾成功，並由副總統博盧阿爾特繼任總統。

Pedro Castillo afrontará ahora a la justicia. Tras dar golpe de Estado fue vacado por el Congreso y luego detenido por la fiscalía. pic.twitter.com/Vn600IrtZk — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022

隨後，卡斯蒂略帶著家人前往墨西哥大使館尋求政治庇護，但在路途中就被他自己的警察保鑣攔下並送至警局。

自我政變指國家領導人以合法，或不合法方式掌握政權後，解散立法機構及廢止原憲法，藉此擴充正常情況下立法機構不會同意的權力，一般也意味著政府體制轉為獨裁政體。