法國隊至少3球員掛病號！「前鋒發燒」缺席4強賽　總教練曝主因

▲法國對戰英格蘭先發球員合影，後排左2為中場拉比奧、左3為後衛烏帕梅卡諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃進入尾聲，法國將在台灣時間18日晚間11時對上阿根廷，搶奪本屆大力神盃。不過，目前法國隊已有3名球員生病，前鋒柯曼（Kingsley Coman）出現發燒症狀，不確定能否如期出席決賽。

▲▼法國隊前鋒柯曼（Kingsley Coman）對戰摩洛哥時未上場。（圖／達志影像／美聯社）



法國主帥德尚（Didier Deschamps）15日證實，隊內有3名球員身體不適，包含中場球員拉比奧（Adrien Rabiot）和後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano），他們兩人缺席了對戰摩洛哥的四強賽，而前鋒柯曼則是在15日上午出現發燒症狀而缺席。

▲▼法國隊中場球員拉比奧（上）、後衛烏帕梅卡諾（下）。（圖／達志影像／美聯社）



德尚說，「我們已經發現了一些類似流感的症狀，我們正在努力保持謹慎，避免病毒擴散。」德尚提到，烏帕梅卡諾發燒了數天，目前已好轉參加訓練，但非100％康復，而拉比奧仍留在飯店休息，有望能在18日決賽前復原出賽。

柯曼的身體在15日上午出現不適，也出現發燒的症狀，德尚認為，球員們的病情是卡達體育場、訓練場地和飯店內無所不在的冷氣所引起，「球員在場上付出了巨大的努力，顯然他們的免疫系統受到影響，當你用力過度時，就更容易感染病毒，我們正努力採取一切必要的預防措施。」

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