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美參院通過國防授權法案　未來5年提供台灣「100億美元無償軍援」

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國參議院今天通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援。（示意圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國參議院今天通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案接下來將送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效。

繼8日在眾議院過關後，參議院晚間以83票贊成、11票反對的票數，通過總額高達8580億美元（約新台幣26兆5250億元）的2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）。

2023財政年度NDAA納入9月14日通過參院外委會的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）部分條文，授權2023至2027年間透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援；法案另授權提供台灣至多20億美元FMF貸款，還款期限為12年。

此外，法案授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

但值得注意的是，授權法案僅訂定開支項目，最後撥款金額仍要視後續撥款法案而定。

法案也授權為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衛武器的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。

法案也以「國會意見」（sense of Congress）指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的一大重要元素，呼籲邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。

面對中國其他面向威脅，法案要求相關部會首長，擬定計畫因應中國資訊戰、網路攻擊、傳統文宣戰及推動「統一戰線」（united front）的脅迫或貪腐等行動，並要求總統在法案生效180天內建立跨部會小組，對抗中國經濟脅迫作為。

法案並表達支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美國行政部門尋求擴大美台經濟關係的機會，包括建立未來簽署協議所需的法律模版。

在文化交流部分，法案要求國務卿建立「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年，首年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。

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