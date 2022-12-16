馬斯克對媒體出手！　CNN、紐時、華郵記者推特帳號被禁





▲美國多間媒體報導科技產業記者的推特帳號被禁。圖為馬斯克。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）15日無預警出手，多間美國媒體報導科技產業記者的推特帳號被禁，包括CNN、紐約時報、華盛頓郵報等都受影響，且推特公司並未給出解釋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN記者歐蘇利文（Donie O’Sullivan）、紐約時報記者麥克（Ryan Mac）、華盛頓郵報記者哈維爾（Drew Harwell）等人的推特帳號遭突然停權。對此哈維爾直言，「（馬斯克）說他是言論自由捍衛者，現在卻禁止多名記者行使言論自由，讓人懷疑他給出的承諾」。

獨立記者魯波爾（Aaron Rupar）的推特帳號也被停權，且並未收到推特關於停權的任何說明。另據NBC記者柯林斯（Ben Collins）的說法，除了上述這幾人，新媒體The Intercept記者Micah Lee推特帳號也被停權，已知他曾撰文批評馬斯克。

此前，美國20歲男大生史威尼（Jack Sweeney）設立追蹤馬斯克私人飛機資訊的推特帳號「@ElonJet」被封禁，他本人的帳號「@JxckSweeney」帳號也被停權。然而在這之前，馬斯克曾於11月7日說，「我對言論自由的承諾，包括連追蹤我專機動向的帳號也不會封禁，雖然那是對個人隱私的直接風險。」

說好的言論自由！追蹤馬斯克專機推特帳號被禁 本尊也被停權