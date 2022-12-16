烏克蘭士兵斷腳也要捍衛國家！把義肢當成狙擊槍支架　照片超惹淚

▲推特瘋傳一張烏克蘭士兵照片，該士兵把義肢當作狙擊槍支架，讓不少網友看了直呼感動。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已逾9月，漫長的戰爭也讓烏克蘭出現了不少傷兵，許多人傷癒後沒有選擇離開，反而是毅然決然地回到前線作戰。推特近日流傳一張烏克蘭士兵照片，可以看見該士兵腿部被截肢，但裝上義肢後仍堅持在前線作戰，讓不少網友看了直呼超感動。

推特帳號@ukrainiansquad於15日分享該照片，一名烏克蘭士兵手持狙擊槍正在瞄準遠處的目標，但仔細一看可以發現，士兵的左腳竟已經被截肢，原本裝在上面的義肢，則被士兵當成狙擊槍的支撐架，畫面讓原PO忍不住說「除了『謝謝』，我想不到任何話可以言語」。

照片一出吸引超過萬人按讚轉推，有人說「他的精神和韌性是我一生中見過最驚人的東西」、「我看到這照片後熱淚盈眶，真的謝謝你們的付出」、「願上帝繼續保佑這位勇敢的戰士」、「謝謝你，你無畏的勇氣鼓舞人心」、「向偉大的守護者們致敬」、「沒錯，除了感激和敬佩外，我想不到任何話可以言語」。

▲俄軍近期針對烏克蘭境內的基礎設施展開無差別轟炸。（圖／路透）

俄烏戰爭持續已逾9月，烏東地區近期砲火不斷，雙方在此進行激烈攻防，同時俄軍也針對烏克蘭境內的基礎設施，展開無差別轟炸及無人機空襲。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄羅斯對烏克蘭的大規模飛彈攻擊，已經把整個烏克蘭都變成前線，「不論是士兵或平民都遭受攻擊。這就是我們的感受」。

庫列巴還說，俄軍發動大規模攻勢的能力可能在明年1月底或2月底恢復，「他們一定還抱有突破我們的防線，在烏克蘭進一步推進的希望」，從他們9月動員30萬預備役、對新兵的訓練等就可看出。

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