　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3鬥牛犬暴走「咬殺鄰居」！他生殖器遭啃爛　血濺滿地慘死

▲▼美國鬥牛犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國驚傳鬥牛犬殺人，咬爛死者生殖器，他濺血滿地慘死。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

文／鏡週刊

泰國烏隆府近日發生一起鬥牛犬攻擊人類的事件，有3頭有人飼養的鬥牛犬，在主人未注意的狀態下，開門上街，並攻擊一名住在附近的47歲男子，導致男子身上多處嚴重咬傷，生殖器甚至被啃爛。雖然男子被附近民眾發現並緊急送醫，但最終仍傷重不治身亡。

據泰國《Sanook》報導，事發在本月14日晚間8點多，這名47歲男子當時到住家附近的一間商店買蠟燭，之後男子從商店回家的途中，遭到3隻鬥牛犬攻擊。鬥牛犬發狠狂咬男子，褲子幾乎都被犬隻咬破，甚至生殖器也遭啃爛，男子痛不欲生驚聲尖叫。

隨後附近民眾聽到尖叫聲，立刻出來查看，據悉後來狗主也發現不對勁，立刻衝出來，並試圖帶走3頭暴走的鬥牛犬。之後男子在民眾和親屬的協助下送醫，但男子仍傷重不治身亡，鄉民們回到事發現場，發現滿地濺血，相當怵目驚心。

報導指出，外界猜測可能是飼主沒有鎖好家門，讓鬥牛犬輕輕鬆鬆自行開門離家，最後演變成上街攻擊人。據悉56歲的狗主承認錯誤，並願意負起責任，他稱養這些鬥牛犬已經兩年，但過去沒有發生過攻擊他人的事件，他也難過地說：「沒有人會願意發生這種事情，我不會再養這些鬥牛犬了，讓專業的人去處理。」

更多鏡週刊報導
【影片慎入】挖土機瘋狂自轉破壞車輛　司機遭中國警開30槍擊斃慘死
【有片】中國鬆綁疫情大爆發？北京運屍車大排長龍　墓地陰宅售罄
泰國44歲最帥長公主　驚傳突心臟病發送醫！需裝葉克膜狀況不妙

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
女星罹怪病動刀！　「眼睛還沒對齊」
快訊／美股開盤重挫　道瓊狂瀉681點
3鬥牛犬暴走咬殺！他生殖器遭啃爛　血濺滿地慘死
快訊／高虹安男友現身！移送北檢　3人深夜複訊中
GG勃起「硬度分4級」！最美博士嘆：很長很粗像蒟蒻也沒用
鄧紫棋練唱西文歌　驚見「梅西按讚了」：OMG！
快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」　攝影師不忍了發5點聲明
快訊／高虹安辦公室主任陳奐宇移送北檢　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3鬥牛犬暴走「咬殺鄰居」！他生殖器遭啃爛　血濺滿地慘死

小舅遭殺害！譚德塞哽咽開WHO記者會　悲吐厄利垂亞軍隊殺人

「離開英國是我的決定」　哈利：梅根太受歡迎讓王室不滿

揭脫離王室內幕！　哈利控：威廉對我大吼大叫「太可怕了」

泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

回應北韓挑釁找麻煩！美軍罕見公佈「實彈砲擊」照：維持今夜即戰

公司交換禮物抽到2張刮刮樂　女一刮「爽中537萬元」同事全暴動

玩「彈弓椅」噴射瞬間繩子斷了！2乘客吊掛空中狂晃　恐怖畫面曝

英國寒流來襲！河水出現「冰鬆餅」奇景　車站乘客打雪仗

小鬍子+刺青！「12歲」美式足球MVP引質疑　媽笑：我的寶貝12歲啦

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

趙小僑帶愛女「溪邊釣魚野炊」　首次看天空喝奶奶...奶音甜笑～

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

3鬥牛犬暴走「咬殺鄰居」！他生殖器遭啃爛　血濺滿地慘死

小舅遭殺害！譚德塞哽咽開WHO記者會　悲吐厄利垂亞軍隊殺人

「離開英國是我的決定」　哈利：梅根太受歡迎讓王室不滿

揭脫離王室內幕！　哈利控：威廉對我大吼大叫「太可怕了」

泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

回應北韓挑釁找麻煩！美軍罕見公佈「實彈砲擊」照：維持今夜即戰

公司交換禮物抽到2張刮刮樂　女一刮「爽中537萬元」同事全暴動

玩「彈弓椅」噴射瞬間繩子斷了！2乘客吊掛空中狂晃　恐怖畫面曝

英國寒流來襲！河水出現「冰鬆餅」奇景　車站乘客打雪仗

小鬍子+刺青！「12歲」美式足球MVP引質疑　媽笑：我的寶貝12歲啦

遺體突「垂直坐起來」！　菜鳥修復師「入行才1個月」目睹嚇壞

快訊／四叉貓深夜現身北檢　帶海鮮粥「給高虹安當宵夜」

「富爸爸」奧援瑞士老牌浴火重生　超限量複雜錶登台搶客

888萬起！Land Rover「休旅之王Range Rover SV」台灣預售開跑

新北河川治理工程再創佳績　榮獲第23屆國家建築金獎

男砸53萬買「1100張運彩」！全槓龜怒要退款：老闆沒講清楚規則

林志穎PO老婆美照慶生！　「是非常辛苦的一年」感性告白：謝謝妳

台灣男人40歲以上「每2人就1人有勃起障礙」　醫揪最常見因素！

台灣原料藥近5成中國進口　王必勝回應了！

松山機場「聖誕好好玩 巧手創意派對」　跟新東陽一起動手玩聖誕

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

國際熱門新聞

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

辣媽網上當女優拍片　被掌鏡前男友爆頭分屍

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

日女都全裸跟爸爸共浴！女網紅揭真正原因

對決法國前　摩洛哥飛卡達航班全取消

2女友輪流侍寢巴西球星！　唯一要求：禁3P

小鬍子+刺青！「12歲」美式足球MVP引質疑

公司交換禮物抽到刮刮樂　女爽中537萬元

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

女搭機腹痛跑廁所　「手中出現嬰兒」嚇壞

阿根廷「致勝武器」曝！梅西比賽必喝它

聯準會升息2碼挫美股！　道瓊收低142點

哈利控：威廉對我大吼大叫「太可怕了」

更多熱門

相關新聞

泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）的女兒、現年44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）驚傳遛狗慢跑時突然心臟病發作，雖然經過緊急送醫搶救、裝上葉克膜維持生命，其狀態仍然不算樂觀。儘管泰王得知消息後立刻搭乘直升機前往探視，但稍早泰國皇室仍發佈聲明證實其失去意識。

天花板冒出人手　本尊嚇壞女屋主

天花板冒出人手　本尊嚇壞女屋主

台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

情侶在洗衣店「滾筒式激戰」　激戰畫面曝

情侶在洗衣店「滾筒式激戰」　激戰畫面曝

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

關鍵字：

泰國鬥牛犬生殖器下體

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

唐綺陽提「1星座」突然哭了！

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面