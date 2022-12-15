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小舅遭殺害！譚德塞哽咽開WHO記者會　悲吐厄利垂亞軍隊殺人

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日指控，他的小舅舅日前在故鄉衣索比亞提格雷州（Tigray region），遭厄利垂亞軍隊殺害，他哽咽說「我希望能有一份（和平）協議，可以結束這種瘋狂的行為」。對此，厄利垂亞當局仍未回應這份指控。

綜合外媒報導，譚德塞出生於提格雷地區，曾任職衣索比亞衛生部長、外交部長，他在擔任WHO秘書長後，曾多次公開批評衣索比亞政府在提格雷的軍事行動，已經造成他的家鄉數萬人死亡、數百萬人流離失所，不料與他年齡相近、感情甚篤的小舅舅近日也被衝突波及，遭厄利垂亞軍隊襲擊殺害。

譚德塞14日在日內瓦舉辦的記者會上表示，他當天的情況非常不好，差一點就要直接取消記者會，因為他剛剛收到舅舅遭厄利垂亞軍隊殺害的消息，這時他講到一度不停哽咽顫抖，「我希望能有一份（和平）協議，可以結束這種瘋狂的行為，這對我來說是非常艱難的時刻」。

譚德塞說，「我與母親談過了，她非常傷心，因為舅舅是家人最小的孩子，舅舅的年齡與我差不多」、「舅舅並非唯一被殺害的人，同村還有50多人遭（厄利垂亞軍隊）殺害」。

對於譚德塞的指控，厄利垂亞當局至今仍未回應。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

▲譚德塞說，他的舅舅並非唯一遭殺害的人，同村還有50多人不幸死亡。（圖／路透社）

衣索比亞提格雷地區衝突發生於2020年底，時任衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）下令掃蕩當地民兵團體，而提格雷執政階層與阿比對立，加上北方厄利垂亞軍隊介入，導致當地衝突不停加劇。

衣索比亞政府軍與提格雷民兵團體在今年11月達成和平協議，但由於厄利垂亞軍隊、南方衣國阿姆哈拉州（Amhara）地區軍隊未參與和平協議，至今仍在提格雷地區交戰。阿姆哈拉州軍隊為衣索比亞政府軍盟友。

目擊者及人道組織成員告訴路透社，雖然衣索比亞與當地民兵已經停火，厄利垂亞的軍隊仍一直再洗劫城鎮，大肆逮捕及殺害其控制地區城鎮中的平民。

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