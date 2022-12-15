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揭脫離王室內幕！　哈利控：威廉對我大吼大叫「太可怕了」

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲ 威廉凱特、哈利梅根為哀悼女王難得同框。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片後半段於15日下午上架，內容比前3集更加勁爆。哈利就在片中指控，兄長威廉因為他們決定卸下王室職責移居國外，在會議上對他大吼大叫，當時的狀況令他坦言「太可怕了」。

哈利梅根2020年1月8日無預警拋出震撼彈，宣布卸下王室資深成員身份。根據《天空新聞》，哈利在紀錄片第5集指出，王室成員同月13日在桑德令罕宮（Sandringham）舉行會議，討論他和梅根移居國外的計畫，威廉卻在會議上對他大吼。

哈利聲稱，他當時對於退出王室提出5個選項，但到會議現場才發現他們只有「維持現狀完全參與」和「完全退出」2種選擇。

他提到，「我在會議上選擇第3個選項，也就是一半參與，一半退出，經營我們事業的同時也支持女王」，但他很快就發現根本沒有討論的餘地，「我哥對我大吼大叫，我爸在說一些根本不符事實的話，這太可怕了」，女王則是坐在一旁，默默將一切看在眼裡。

哈利說明，「我的祖母靜靜坐在那裡，接受這一切。但從家庭的角度看來，尤其是從她的角度看來，做事有很多種方式，而她的終極使命、目標和責任就是王室。」

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