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「離開英國是我的決定」　哈利：梅根太受歡迎讓王室不滿

▲▼哈利王子與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮後走下台階。（圖／美聯社）

▲哈利與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮。（圖／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根Netflix紀錄片的第4至6集15日上架，再度受到當地媒體高度關注。哈利宣稱，夫妻倆辭去王室高級成員職務並離開英國，這是他的決定，梅根從未要求離開，且當初與梅根前往紐澳進行正式訪問時，梅根受歡迎的程度讓其他王室成員感到不滿。

梅根太受歡迎　讓王室其他成員不滿

哈利與梅根2018年5月19日在溫莎城堡結婚，同年代表王室訪問澳洲與紐西蘭，並於出訪期間公布懷孕喜訊。不過哈利如今透過紀錄片宣稱，梅根當時受歡迎的程度，已讓其他王室成員感到不滿，「問題在於，一個本該是配角的人卻搶盡風頭，或者比生來就該做這件事的人做得更好，這讓人心煩意亂，改變平衡」。

梅根友人弗雷澤（Lucy Fraser）直言，這趟出訪行程可算是個轉捩點，哈利與梅根非常受到公眾歡迎，但也猜測王室內部人員不喜歡這狀況。

英國王室的生活充滿謊言

哈利還說，生活在王室家庭會習慣謊言這件事，從來沒有人看到關起門來之後發生的事。隨著他的母親黛安娜（Diana）與現任英王查爾斯（Charles）的照片播放，他透露，「當年母親就坐在車後座，接著爸爸說了句『我們快到了』，就只能用30秒擦乾眼淚，補個妝，然後開門微笑，一切都很好」。

另外，梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）也在片中回憶起當初女兒訴說想輕生的念頭，令人心碎，「這對一個母親來說難以承受，我保護不了她」。

哈利指出，當他意識到梅根有多掙扎時，「我們都在掙扎，但我從來沒想過事情會發展到這個程度」，沒把這狀況處理好，沒用丈夫的角色來應對，而是用王室角色來處理事情，「我一直被訓練要這樣思考，如果不參加活動、如果遲到，人們會怎麼想，現在回頭來看，我恨自己」。

哈利：退出王室是我的決定　與梅根無關

在紀錄片第5集中，哈利表示，他當初有寫一封電子郵件給查爾斯，告知若他與梅根不能移居國外，將放棄「薩塞克斯公爵和公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）的王室頭銜。

▲▼《哈利王子與梅根》。（圖／Netflix提供）

▲哈利與梅根紀錄片前3集8日曝光後，4至6集15日上架。（圖／Netflix提供）

哈利更透露，他曾考慮在2018年搬至紐西蘭、2019年去南非，不過最終選在2020年前往加拿大，「能給自己一些喘息空間是好的，但同時我們也很想繼續在大英國協的工作，支持女王」。

他也說，當初決定辭去王室高級成員職務、離開英國的人是他，「這是我的決定，她從未要求離開」。對於批評者宣稱梅根鼓勵哈利離開的說法，哈利全盤否認。

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