男宿浴室抓「野生四腳獸」！大學生嗨爆　教官救援社會性死亡現場

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

15日凌晨《Dcard》社群上一則PO文，放上一張門縫底下露出2雙腳的照片，地點在屏東某大學男生宿舍浴室，寫下「極品四腳獸出沒了」，接著網路上就出現多段大批男學生聚集在該門外的影片，且眾人等在門外高聲要裡面的人出來，還在門外放音樂、起鬨嬉笑，近百人包圍群聚，嗨爆的氛圍猶如在觀賞現在最火熱的世足賽。

▲屏東某大學男宿浴室出現「四腳獸」，引起學生深夜騷動聚集。（圖／翻攝Dcard）



而校方得知學生深夜聚集嬉鬧，也趕到場疏散驅離，讓許多前來一睹四腳獸真面目的學生悻然離去，有人戲稱這荒謬場景有如「大型社會性死亡現場」。

▼近百名學生群聚宿舍浴室，嬉鬧起鬨要四腳獸出來。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



照片、影片在網路上持續發酵，校方對此也做出回應，表示值班教官在第一時間就前往現場，請現場聚集的同學緩和情緒，並疏散離開現場，接著也對當事人做完善保護，讓他們能安全離開。

而後續的處理，校方也強調會盡到教育方面的措施，有透過廣播、宣導及網路社群，告知該有的法治觀念與規則；若有學生需要任何協助，學校都會全力進行相關協助。

而媒體也詢問，2位當事人是男同學或是其他關係，校方則保守回應「這不方便告知」。