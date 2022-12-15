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美國參議院通過法案　政府設備禁用TikTok

▲▼TikTok,抖音。（圖／路透）

▲這項法案仍需聯邦眾議院通過，才能呈交總統拜登批准。（圖／路透）

中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦參議院今晚以口頭表決方式通過法案，禁止聯邦雇員在政府設備上使用中國影音分享軟體TikTok。

路透社報導，法案仍需聯邦眾議院通過，才能呈交總統拜登批准。眾院得在預定下週結束的本屆國會會期結束前，通過這項參院法案。

國會議員擔心北京可能利用TikTok監視美國人，這是他們出於國安疑慮做出的最新行動。

參院採取行動之前，北達科他和愛荷華州本週加入越來越多州的行列，以國家安全為由，禁止在政府裝置或電腦上使用TikTok。

包括國防部、國土安全部和國務院在內的許多聯邦機構，已經禁止在政府擁有的設備上使用TikTok。

北達科他州州長柏根（Doug Burgum）和愛荷華州長雷諾茲（Kim Reynolds）稍早發布命令，禁止行政單位在政府發放的裝置上下載TikTok。至今已約12州採取類似行動，包括本週加入的阿拉巴馬州和猶他州。

共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）昨天宣布提出兩黨法案，尋求封殺中國短影音平台TikTok，在擔憂TikTok恐被用來刺探美國人和審查內容之際，向TikTok母公司北京字節跳動施加壓力。

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