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法國晉級決賽爆動亂　球迷煙火炸警察14歲少年被撞死

記者詹雅婷／綜合報導

法國15日以2比0踢贏摩洛哥，搶下世足冠軍戰門票，成千上萬的球迷上街慶祝。不過法國境內卻不平靜，球迷不但在街頭與警方發生暴力衝突，甚至發射煙火轟炸鎮暴員警，還有一名14歲少年被汽車撞死。

▲▼ 法國踢贏摩洛哥，球迷街頭狂歡慶祝。（圖／路透）

▲▼法國踢贏摩洛哥之後，球迷街頭狂歡慶祝。（圖／路透）

▲▼ 法國踢贏摩洛哥，球迷街頭狂歡慶祝。（圖／路透）

綜合天空新聞、每日郵報等報導，法國與比利時為了這場比賽，提前部署上萬名警力維持秩序，光是巴黎就出動2200名警察，許多員警穿上鎮暴裝備，並在香榭麗舍大道設置路障。在比賽結束後，法國球迷在街上狂歡。 

▲▼ 法國踢贏摩洛哥，球迷街頭狂歡慶祝。（圖／路透）

法國、比利時多個城市卻也爆發衝突，在比利時布魯塞爾，約有100名摩洛哥球迷聚集在車站附近，朝警方丟擲煙火及其他物品，但在警方部署催淚瓦斯之後，群眾迅速離去。在法國南部城市尼斯（Nice）與蒙貝列（Montpellier），球迷在街上鬥毆、相互發射照明彈，還點燃路上的垃圾桶，警方揮著警棍並使用高壓水槍來平息騷亂。

▲▼ 法國踢贏摩洛哥，球迷街頭狂歡慶祝。（圖／路透）

在法國的蒙貝列街頭發生死亡事件，整群疑似是摩洛哥隊支持者的群眾鬧事，襲擊一輛車窗上掛著法國國旗的車子，駕駛驚慌失措匆忙掉頭離開現場，但多人來不及反應，其中一名14歲少年被車子猛烈撞擊，傷勢嚴重，送醫不治。目前警方已展開調查。

▼蒙貝列街頭群眾把車輛圍住，車內駕駛隨即大迴轉，期間撞死一名14歲少年。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

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