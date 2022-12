iPhone 14多強？男女墜峽谷手機沒訊號　成功通報讓直升機出動救人

▲落難男女最終順利獲救。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

蘋果iPhone 14系列新出車禍偵測、衛星SOS緊急服務功能,至今發生的多起事件已展現這些功能有多強大。美國加州救援人員也說,多虧上述功能提供的準確經緯度位置,團隊才能利用直升機順利救出墜入91公尺深峽谷的一男一女。

外媒9to5mac報導,這對20多歲男女駕車當時駛離洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路(Angeles Forest Highway),接著墜落約91公尺深的偏遠峽谷中。其中一人身上iPhone 14的車禍偵測功能啟動,系統記錄到這起事件。

當時兩人儘管能順利從汽車中脫身,但當時位置在峽谷,手機沒有訊號,啟動手機的「衛星SOS緊急服務」衛星服務,連接至蘋果公司的中繼中心,透過訊息通報狀況。接著中繼中心向外求援,成功聯繫到救難人員,第一批救援人員隨後趕往現場。

搜救團隊表示,由於衛星服務與中繼中心提供準確的經緯度位置,直升機順利找到2人,確認兩人只受輕傷,最終把他們送往當地醫院。

on Angeles Forest Hwy near mile marker 18.87, Angeles Forest. Their vehicle had gone off the side of the mountain, approximately 300'. They were in a remote canyon with no cellular phone service. The victims were able to extricate themselves from the car. Using the emergency pic.twitter.com/2YT8PxHrWJ